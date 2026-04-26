崩潰！正妹被變態打屁股噁說「幫我頂一次」 板橋警4小時逮人

新北市板橋一名正妹今天凌晨在重慶路暗巷，遭變態男尾隨、摸打屁股，她PO文徵求當時影像。（擷取自網路）

1名正妹今天凌晨行經板橋鬧區巷道，感覺背後一道黑影，她嚇得轉身，隨後看到1名男子，口吐1句「再幫我頂一次好嗎？」隨即摸打正妹屁股，正妹逃離現場、在樓梯間爆哭後報案。由於現場沒有監視器，正妹PO網尋求凌晨零時35分板橋重慶路245巷48號路口的任何影片、行車紀錄器，希望制裁這名戴眼鏡、穿灰上衣的變態男。板橋警分局以性騷擾案受理，4小時逮獲鄭姓嫌犯，變態嫌犯竟稱看見女子太漂亮忍不住，警方依法送辦、裁處，持續追查其餘犯行。

一名正妹今天上網PO文，「再幫我頂一次好嗎 ❗️想尋求❗️2026/04/26凌晨00:35在新北板橋重慶路245巷48號那個路口的任何影片、行車記錄器！我在路邊被陌生人摸屁股！摸屁股！摸屁股！他還說『你的屁股很漂亮餒（台語）』超噁！超級噁！超級爆幹噁！ 但監視器都沒有拍到畫面（已備案）想尋求網友的力量看可不可以更有力的制裁這個變態!!!!坐在樓梯爆哭完決定要為自己發聲 真的好噁 到現在還覺得屁股要爛掉了」。

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正妹還說，「嫌犯特徵：戴眼鏡、淺灰色上衣、身形高瘦、深色長褲，沒有的話也沒關係 路過可以拍拍我嗎」言語中相當無奈。

正妹還留言補充「而且我感受到身後有黑影靠近就轉身並後退 一轉身就看到噁男離我超近 還脫口而出那句噁心話 無視我的後退快速繞到我側身打下去…啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊」，變態行徑讓她心靈至今仍受創。

警方說，受理報案後全力查訪，針對特徵過濾疑犯，掌握32歲鄭嫌到案，鄭嫌辯稱，看見女子可愛，只是想要靠近，警方依法送辦、裁處。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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