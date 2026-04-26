毒駕專題2-2》毒品快篩試劑檢測利器 快速驗8種毒品

唾液棒沾滿唾液並插入試劑，靜待數分鐘就可檢驗哪種毒品反應呈現陽性。（記者吳亮儀攝）

去年11月「毒品唾液快篩試劑檢測」執法新制上路，這款快篩試劑可以檢測8種毒品，包括安非他命、大麻，以及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯類，初犯就可處3年以下徒刑、併科30萬元以下罰金。

去年11月，交通部與警政署推動「毒品唾液快篩試劑檢測」執法新制，員警執行酒測勤務或攔檢時若發現疑似有毒駕疑慮，可現場做唾液快篩檢測，陽性可報檢察官許可，強制採驗尿液、血液送驗並移送法辦。去年因毒駕釀死亡人數達11人、受傷人數132人，但今年光是1月就有4人死亡、49人受傷，逼近去年死亡人數一半，可能還有毒駕黑數沒被揭露，交通部今年起將毒駕列為頭號交通公共威脅，比照酒駕共列危險駕駛防制。

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毒品唾液快篩試劑可檢測毒品種類包括苯二氮平類、大麻、依托咪酯類、鴉片類、愷他命、甲基安非他命、4-甲基甲基卡西酮、安非他命。受測者將採集棉棒放在嘴內數分鐘使其吸飽唾液，再插入試劑內，數分鐘內便可測試是否有毒品反應。

台北市刑事警察大隊毒品查緝中心隊長吳宜家表示，毒駕攔檢通常會和酒駕攔檢一起做，只要現場員警發現車內和駕駛有異樣，例如白粉、精神渙散、有吸食器具或有毒品前科，並對駕駛說明流程且簽署同意書後，現場就能採檢唾液做快篩，若檢測陽性，就需到警局作筆錄並驗尿。

依托咪酯類為第二級毒品，原本是一種作用時間極短的靜脈注射麻醉藥物，主要用於全身麻醉鎮靜劑，具成癮性，卻被毒販將其混和化學原料，製成電子煙油，以電子煙方式施用，它也是近年毒品問題大宗之一。

吳宜家指出，近期最麻煩的吸毒後駕駛問題，最多的毒品當屬依托咪酯類，很多檢測到的吸毒駕駛都呈依托咪酯類陽性反應，吸食後常斷片、不受控、全身發抖，甚至邊開車邊吸食，造成他人死亡機率很高。

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