毒駕專題2-1》1月毒駕奪命逼近去年半數！交通部列「頭號交通威脅」

台北市警察局執行酒駕、毒駕攔檢勤務，並已購置新款的告示板。（記者吳亮儀攝）

酒駕致死傷人數逐年下降，新威脅是「毒駕」！今年僅1月份就釀4死，逼近去年死亡人數一半，可能還有毒駕黑數沒被揭露，交通部今年起將毒駕列為頭號交通公共威脅，比照酒駕共列危險駕駛防制。

2012年「葉少爺」葉冠亨酒後駕駛豪車以時速破百公里高速在高雄市區狂飆，撞上垃圾車波及多名路人致死，引爆全民公憤，民怨直接推動俗稱「葉少爺條款」修法，提高酒駕致死刑責。立法院會本月17日三讀通過「刑事訴訟法第101-1條文修正案」，將刑法的不能安全駕駛罪（如酒駕、毒駕、睡眠不足等）納入擴大預防性羈押適用範圍。

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酒駕釀死傷人數在2011年曾達高峰，高達2萬4980名死傷，因酒駕罰則加嚴、各縣市強力稽查、開罰以及「酒後不上路」等宣導，逐步下降，去年死傷人數降到8894名，下降64％。

雖然酒駕防制成效逐漸展現，但毒駕釀死傷愈趨嚴重。去年9月，新北市陳姓女子吸食二級毒品安非他命、三級毒品愷他命及含有俗稱喪屍煙彈的依托咪酯電子煙後毒駕遇臨檢拒檢，導致新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫遭衝撞被拖行身亡，引發全民公憤，關注毒駕問題。

去年11月，交通部與警政署推動「毒品唾液快篩試劑檢測」執法新制，員警執行酒測勤務或攔檢時若發現疑似有毒駕疑慮，例如車內有疑似毒品、或駕駛有毒品前科、開車不穩，可現場做唾液快篩檢測，陽性可報檢察官許可，強制採驗尿液、血液送驗並移送法辦。

去年因毒駕釀死亡人數達11人、受傷人數132人，光是今年1月就有4人死亡、49人受傷。警方私下也認為，過往可能有很多毒駕釀死傷的黑數未被發現，應把毒駕問題重視程度更提高。

交通部路政道安司長吳東凌表示，去年修法後把快篩試劑法制化，可讓毒駕黑數浮上檯面，除了酒駕外，已確定將和警政署把毒駕列為首要重點執法項目。

吳東凌說，除了請警政署強力執法、查緝，交通部的宣導作法也要改變，以往只有講不要酒駕，今年起要變更為「酒駕、毒駕」防治共列為重點宣導項目，並研議定期在交通部「道安總動員」官網上公布死傷人數統計。

吸毒後駕車只要尿液或血液檢測陽性，無論有無肇事，直接構成犯罪，依「刑法」第185-3條，初犯無肇事最重可處3年有期徒刑、30萬罰金，致人重傷處1至7年有期徒刑，致人於死則可處3至10年有期徒刑，10年內再犯最重無期徒刑。

除此之外，在行政罰上，將依據「道路交通管理處罰條例」第35條規定，毒駕機車駕駛人處新台幣1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處新台幣3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年，吊扣該汽機車牌照2年；另拒絕檢測者，則重處18萬元罰鍰。

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