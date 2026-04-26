莽男北車踢踹踩踏3歲菲籍女童 台北地院裁定羈押

李姓男子在北車踢踹踩踏菲籍3歲女童，台北地方法院裁定羈押。（資料照）

40歲李姓男子昨日下午行經台北火車站大廳時，疑因不滿年僅3歲的菲律賓籍女童在周邊跑跳嬉鬧，竟一路尾隨，出腳踢踹，甚至用力踩踏。鐵路警察局獲報後循線逮人，晚間送往台北地檢署複訊。檢察官認定李男涉犯傷害罪，且有反覆實施及逃亡之虞，深夜向法院聲請羈押；今日下午，台北地方法院裁定羈押。

檢警調查，一對菲律賓籍夫妻近日帶著3歲女童來台旅遊，昨日下午在台北火車站大廳內休息時，女童開心在大廳玩耍跑跳，李姓男子經過該處突然失控，在眾目睽睽下，出腳踢踹女童。

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李男見女童倒地，仍不罷休，竟再向前對女童用力踩踏。鐵路警察局接獲通報，立刻趕往現場，循線在西一門外逮捕行兇的李嫌，並依涉犯傷害等罪，移送台北地檢署偵辦。

檢察官晚間偵訊後，於昨日深夜11時許，認定李男居無定所，且先前已於松山火車站有攻擊婦人前例，有反覆實施之虞，向法院聲請羈押。台北地方法院法官今日上午閱卷後，於下午2時30分召開羈押庭，裁定李男羈押。

據悉，李嫌雖平日居無定所，但非列管街友，近期經常出沒在松山、台北車站等地區，昨日落網時情緒激動，不斷吼叫，還在派出所內大罵三字經；但不願交代犯案動機。

警方也查出，此次非李男第一次隨機攻擊，本月15日晚間，他在松山火車站看到一名女子，也突然衝上去揮拳攻擊。被逮捕時則宣稱是被對方擋住去路，才會出手。

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