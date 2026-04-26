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    首頁 > 社會

    保母受不了8月幼兒哭鬧狂搖至腦出血 賠55萬元獲緩刑

    2026/04/26 16:19 記者蔡清華／高雄報導
    橋頭地院。（資料照）

    橋頭地院。（資料照）

    具證照的高雄市蕭姓保母，2023年受託照顧8個月幼兒，竟因幼兒持續哭鬧，將其抱起大力搖晃撞擊鈍物，造成顱骨骨折、腦膜、視網膜出血等傷害，橋頭地院審酌蕭女賠償55萬元達成和解，依傷害罪判刑1年8月、緩刑5年。可上訴。

    判決指出，被告蕭女為領有居家式托育服務證書之保母，在住處經營托育處所，2023年12月1日起，白天受託照顧8個月幼兒，竟於照顧的第5天，5日因幼兒持續哭鬧心生不耐，憤而以雙手懷抱大力搖晃，致幼童頭部於搖晃過程中撞擊不詳鈍物，而受有雙側顱骨骨折（雙側頂骨及枕骨處）、左側頂枕葉及左側後顱窩硬腦膜下出血、左側頂骨頭皮血腫、雙眼廣泛性嚴重視網膜出血等傷害。

    蕭女當天下午發現幼兒有吐奶情形，聯繫幼兒母親到場察看，送往國軍左營總醫院就醫，經診斷左腦有出血情形，再轉往高雄長庚醫院診治。

    橋頭地院審酌被告雖於偵查及本院準備程序中均執詞爭辯犯行，但於審判程序中終能坦認犯行，並與告訴人以55萬元達成調解，彌補自身損害，犯後態度尚可，而依傷害罪判刑1年8月、緩刑5年。

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