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    首頁 > 社會

    疑似遊覽車漏油 澎科大前道路2機車自摔3人受傷

    2026/04/26 15:40 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎科大前六合路出現長長油漬痕跡，導致2機車自摔、3人受傷送醫。（記者劉禹慶攝）

    澎科大前六合路出現長長油漬痕跡，導致2機車自摔、3人受傷送醫。（記者劉禹慶攝）

    國立澎湖科技大學前六合路彎道處，疑似路面漏油，導致2輛機車行經彎道處，不慎打滑自摔，導致3人受傷送醫，澎湖縣政府消防局及環保局據報後，派員前往現場清理油漬，避免後續有人車繼續受害；澎湖縣政府警察局除現場維持秩序外，並根據監視器追查「肇事者」，疑似某遊覽車漏油肇禍，已通知遊覽車公司及司機到案說明，將依法究責。

    馬公警分局調查指出，今（26）日上午10時30分許，馬公市六合路澎湖科技大學前90度大轉彎處，疑因路面漏油導致2機車滑倒自摔，王姓遊客（受傷，車損，酒測0）騎乘普重機車附載另名遊客劉女（受傷）。以及吳女（車損，受傷，酒測0）騎乘重機，沿六合路由南往北方向行駛至事故地點，因路面出現油漬（約105.5公尺），造成2輛車各自輪胎打滑自摔致肇事，由救護車趕往現場送醫。

    經馬公警分局派員調閱鄰近四維、六合路口監視器，發現某部遊覽公司車輛涉有漏油情事，聯絡該公司稱該車尚在載客，今日晚間6時才能到案說明，警方將待遊覽車公司及司機到案，釐清相關案情，將依法究責，車主受傷及車損也可依法究責。

    現場105.5公尺油漬，則由澎湖縣政府消防局及環保局，派員接引清水清掃完竣，全案依A2交通事故程序處理。但遊覽車漏油接獲通知，卻以載客為由未立即進行處理，甚至善後都由公部門負責，連對受傷者都未先予以關懷，嚴重影響澎湖觀光形象。

    澎湖縣政府消防局及環保局，派員現場清理油漬。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府消防局及環保局，派員現場清理油漬。（記者劉禹慶攝）

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