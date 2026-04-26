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    醉男騎機車突倒臥路旁 警關切竟失控拒測18萬飛了

    2026/04/26 15:37 記者蔡政珉／苗栗報導
    醉男騎機車突倒臥路旁。（民眾提供）

    醉男騎機車突倒臥路旁。（民眾提供）

    苗栗縣一名陳姓男子，昨（25）日深夜10點多飲酒後強行騎車上路，卻因不勝酒力，連人帶車直接「栽倒」在竹南鎮仁愛路上，警方巡邏發現上前關心，聞到陳男渾身酒氣，沒想到陳男非但不配合調查，還當街揮舞手腳、情緒失控；警方為防意外，果斷將其帶回保護管束，並針對其拒絕酒測行為開出18萬元以上罰單，當場扣車。

    竹南警方今天指出，員警當時巡邏行經竹南鎮仁愛路時，發現一名男子倒臥路邊，身旁還橫躺著一輛普通重型機車。警員第一時間擔心發生車禍或突發疾病，急忙停車上前察看並準備提供協助。

    警方靠近後，發現該名陳姓男子並未受傷，但渾身散發濃烈酒氣，眼神迷離，警方依法欲對其實施酒精濃度測試，惟陳男拒絕配合酒測程序，評估其情緒不穩，且有揮舞動作，恐有自傷或傷人之虞，遂依《警職法》第19條規定，將其帶返所實施保護管束，俟其情緒穩定後始予解除。

    竹南警方強調，已依相關規定製單舉發陳男，並當場移置保管其車輛。依現行法規，汽機車駕駛人拒絕接受酒精濃度測試者，將處18萬元以上罰鍰，並吊銷駕駛執照，且3年內不得重新考領。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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