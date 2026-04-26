法律系男大生偷拍如廁184女受害 地點遍及高中、國中會考等女廁

念大學法律系的吳姓男大學生，涉在台南一所高中女廁偷拍女學生如廁未遂，高等法院台南分院改判他六月徒刑，不給予緩刑。（示意圖與本案內容無關，記者王俊忠攝）

就讀大學法律系的吳姓男大學生，被控涉於2023年間潛入台南1所高中女廁，拿手機偷拍女學生如廁，因誤觸閃光燈被女學生發現而未遂；檢警還查出他於本案之前曾在台南國中會考等地偷拍女性如廁影像，被害達184名（尚未起訴）。

高中女生遭偷拍案一審判刑2年、緩刑5年，檢方上訴指吳生知法犯法，二審改判他6月刑、不予緩刑，還可上訴。另從其他184名女性如廁偷拍畫面可見，吳生從2022年11月起到2023年9月，在台南各高中、大學、補習班女廁、性別友善廁所，事先裝針孔攝影機或拿手機等方式，偷拍女性如廁影像，偷拍時間長達近1年。

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判決指出，吳姓男大生於2023年10月21日下午1點多，在台南東區1所高中2樓女廁內，拿手機從廁所擋板下方伸出朝馬桶方向偷拍，被受害的女學生當場發現而未遂。檢警人員前往吳生宿舍搜索，發現手機、記憶卡存有另外184名不詳女性的如廁影像。

台南地院考量他未拍得受害女學生性影像，危害較輕，且認罪及以10萬元與女學生和解，吳生目前仍在學且持續接受治療。一審法官以違反本人意願方法使少年被拍性影像未遂罪對吳生判刑2年、緩刑5年，並應提供義務勞務與接受性平教育課程。

檢方上訴指吳是法律系大學生、知法犯法，應從重量刑，否則無法遏止再犯，且犯後態度不佳，案發後提供2組錯誤的手機密碼，之後還說忘記密碼，浪費大量司法資源破解手機。雖吳男賠償10萬元，但受害女學生未原諒吳，檢方要求法院嚴懲。

高等法院台南分院審認，檢方主張吳生曾在2023年5月20日、21日國中會考期間，在台南中西區1所高中偷拍許多穿國中制服的不詳女學生如廁影像，但相關犯行尚未被起訴，基於無罪推定，應在偵查起訴後再參酌審究。

二審合議庭認為，本案應依拍攝少年性影像未遂罪論處，一審認定有不當，應撤銷改判，考量吳生所為知法犯法，對女學生身心發展有嚴重影響；其偷拍衝動與行為已有3年，診斷罹患相關衝動、情緒障礙症，因其認罪、賠償10萬元，但女學生說不原諒、不同意緩刑，改判刑6月，不給予吳生緩刑。

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