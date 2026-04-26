偷拍12歲小女友洗澡照還向4友人兜售 離譜男判3年要關了

南投林姓男子交往12歲小女友，卻竊錄洗澡全裸照，還因缺錢向友人兜售，台中高分院雖撤銷一審判決，仍判兩罪合併執刑3年。（記者陳建志攝）

南投林姓男子，2023年認識一名12歲少女並交往，林男卻趁少女洗澡並與他以通訊軟體視訊通話時，竊錄少女洗澡全裸影像，隔年2月因缺錢花用，竟向4友人以150元兜售該影像，少女事後得知報案，林男一審遭重判7年2月，上訴二審台中高分院認為，二罪應分論併罰，加上適用法條有誤，改判3年徒刑，仍可上訴。

判決指出，林姓男子2023年9月29日起，透過網路認識一名12歲國中少女，兩人後來並發展為男女朋友關係，林男卻在同年11月間某日晚上，趁少女洗澡並與他以通訊軟體LINE視訊通話時，竊錄少女正在洗澡、全身裸露的性影像。

請繼續往下閱讀...

不料，隔年2月間，林男因經濟困頓，竟向4名友人兜售，以每人150元的代價，透過LINE傳送或當場播放少女的性影像，不過最後僅1人付150元給林男，事後少女得知向警方報案因而查獲上情送辦。

南投地院審理時林男坦承犯行，法官依意圖營利以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，處有期徒刑7年2月，林男不服上訴二審。

台中高分院審理時認為，林男竊錄少女洗澡、全身裸露性影像，其犯罪時間和販售本件性影像相隔3、4個月，且竊錄本件性影像時，雙方是男女朋友關係，彼此並未交惡，因此販賣少年性影像犯行，是另行起意，2罪其犯意各別，行為互殊，應予分論併罰，原審適用法條有誤，撤銷原判決。

台中高分院審酌，林男犯後坦承犯行，雖有意願與少女和解，不過尚未達成和解、賠償，也未取得少女與家人諒解，依觸犯拍攝少年性影像罪，判處1年6月，販賣少年性影像罪，判處2年，合併執行3年，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法