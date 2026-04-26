矯正署監獄作業導師淪車手助詐 懲戒法院判撤職停用2年

懲戒法院近日裁定，嵇男撤職停用2年。（記者吳昇儒攝）

原擔任屏東監獄的嵇姓作業導師竟於去年6月加入詐騙集團，擔任面交車手。隔月被集團派去拿取贓款時，被警逮捕。嵇男與被害人調解後，表示願賠償損失，一審法官判處嵇男11月徒刑，上訴後獲緩刑3年，法務部依規定將其送交懲戒。懲戒法院近日裁定，嵇男撤職停用2年。

檢警調查，高雄一名張姓被害人因聽信詐騙集團假投資話術，陸續被騙走1290萬元，直至發現無法出金後，報警處理。該集團卻佯稱再支付150萬元後，就可恢復出金。去年7月派嵇男前往張男住處附近，取150萬元的款項，結果嵇男當場被埋伏的警方逮捕。

請繼續往下閱讀...

法官考量嵇男並未取得款項，且與對方調解完成，依觸犯詐欺罪，判處有期徒刑11月；嵇男上訴後，獲判緩刑3年，但須支付公庫10萬元，並依約賠償被害人損失。

法務部認為，嵇男行為已嚴重損害政府信譽，依公務員懲戒法規定，將其移送懲戒。

嵇男向法官表示，去年因為車禍及鬱症及焦慮症向服務機關申請事、病假及休假接受治療及復健休養，期間經濟收入銳減，且須負擔交通事故賠償責任，還要扶養近90歲老母。為減輕家中經濟狀況，一時思慮不周加入詐騙集團擔任車手，被抓後坦承犯行，且願與被害人和解力求彌補，目前已支付超過3分之1賠償金，須維持一定收入，方能繼續賠償被害人，希望法官從輕量處分。

法官調查，嵇男擔任面交車手有6次面交紀錄，經手現金達375萬元，直至前往張姓被害人手中收取150萬元時被警方逮捕，最後被判刑。

法官認為，嵇男身為矯正機關人員，豈不知加入詐騙集團擔任收款車手的違法性，嚴重損害公眾對法務人員尊重與執行職務信賴，有懲戒必要。

法官認定，嵇男加入詐欺犯罪集團，損害機關形象及政府信譽甚鉅，考量其事後態度等表現，判處嵇男撤職並停止任用2年。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法