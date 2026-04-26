教會逢甲大學辦夏令營隊輔竟廁所偷拍女童 更一審改判緩刑原因曝

台中陳姓男子擔任夏令營隊輔，卻在逢甲大學女廁偷拍女童如廁，一、二審都判3年6月，上訴發回更審，台中高分院變更法條改判1年9月、緩刑5年。（記者陳建志攝）

台中陳姓男子 （21歲）2023年8月擔任某教會在台中逢甲大學舉辦的夏令營隊輔，卻趁機躲進女廁偷拍女童如廁畫面遭查獲送辦，一審、二審都依違反本人意願之方法，使兒童被拍攝、製造性影像罪，處有期徒刑3年6月，上訴高等法院後發回更審，台中高分院更一審認定觸犯的是拍攝兒童性影像罪，且因已認罪並與被害人和解，改判1年9月，緩刑5年，仍可上訴。

判決指出，陳男 （21歲）2023年8月4日擔任某教會在台中逢甲大學舉辦的夏令營隊輔，負責照顧參與營隊的學生，卻趁機潛入忠勤樓2樓女廁內，以手機自廁間下方伸向隔壁廁間，偷拍女童如廁畫面，女童察覺驚慌離開後向營隊人員反映，警方獲報到場後，當場在陳男手機查扣偷拍的影像，依法送辦並遭起訴。

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台中地院審理時，陳男坦承犯行，雖和女童達成和解，一審依以違反本人意願之方法，使兒童被拍攝、製造性影像罪，處有期徒刑3年6月，上訴二審認量刑妥適也遭駁回，陳男不服再上訴最高法院。

最高法院認為，陳男並未施強暴、脅迫、藥劑、詐術或催眠術，而是以偷拍方式，對不知情的兒少拍攝性影像，客觀上既無壓抑或妨害兒少意思形成或決定自由的作用，因此以陳男行為是否符合兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項的加重要件，是原判決未予釐清之處，因此撤銷原判決，發回台中高分院。

台中高分院更一審認為，公訴意旨認陳男所犯係兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項之罪，並不恰當，因此變更起訴法條，認定陳男行為構成兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項的拍攝兒童性影像罪。

台中高分院認為，陳男犯後已坦承犯行，沒有前科，並與女童父親達成民事和解，且賠償完畢，經此偵、審程序及刑的宣告，應知所警惕而無再犯之虞，依拍攝兒童性影像罪改判1年9月，並宣告緩刑5年，仍可上訴。

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