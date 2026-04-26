廚師交友被洗腦投資虛幣損失60萬 警趁面交狂奔百米逮車手

張姓車手見警方埋伏，隨即丟棄交易款項及隨身物品拔腿狂奔。（記者陸運鋒翻攝）

台北市一名陳姓廚師落入交友投資虛擬貨幣陷阱，陸續轉帳及面交投入60萬元後，詐騙集團仍食髓知味，要求再度面交38萬元，陳妻驚覺丈夫受騙後報案，大安警分局指派專案小組埋伏，趁張姓車手取款時一湧而上，但他企圖逃逸拔腿狂奔近百公尺，最後仍被警方壓制逮捕送辦。

大安警分局調查，61歲陳男從事餐飲廚師工作，他在4月初時透過交友軟體「VEEKA」，結識一名暱稱「阿婷」的網友，對方稱可協助投資虛擬貨幣不斷洗腦，並慫恿陳男下載相關投資App後，將名下約6000泰達幣（約新台幣20萬元）轉入至指定錢包。

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據知，對方還聲稱若想提升帳號等級，藉此獲得更高收益，就必須面交投入更多資金，而陳男信以為真能賺大錢，隨後於4月中旬，交付40萬元給詐騙集團派出的車手，陳妻得知丈夫投資虛擬貨幣後，驚覺他遭到詐騙隨即報警。

警方指出，獲報後得知陳男已於21日上午10時許，準備與對方再次面交38萬元，立即指派專案小組尾隨陳男至信義路四段一帶埋伏，待51歲張姓車手現身取款時，隨即上前盤查，但張嫌見狀丟棄交易款項及隨身物品，並拔腿於狂奔穿梭在車陣中。

警方說，專案小組衝上前追捕了約100公尺左右，並大聲喝令「不準動」，最終順利將張嫌壓制上銬逮捕。而張嫌辯稱是在網路上找工作，依照公司指示前來取款，並不知情是詐騙行為，但警方認為說詞避重就輕，詢後仍依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，另擴大清查有無其他共犯。

警方呼籲，詐騙手法日新月異，詐騙手法已從以往購買點數轉型為虛擬貨幣交易，請民眾切勿輕信網路話術，勿點擊不明連結，落實一聽二掛三查證原則，以免落入詐騙陷阱。

警方追逐了百公尺左右，順利將張姓車手壓制逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

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