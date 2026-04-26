為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    港區視線不佳一步落海 金樽港區民眾落水

    2026/04/26 12:46 記者劉人瑋／台東報導
    民眾落海，岸巡及時將人救上岸。（一三岸巡隊提供）

    民眾落海，岸巡及時將人救上岸。（一三岸巡隊提供）

    昨晚間23時15分，海巡署東部分署第一三岸巡隊金樽安檢所接獲民眾通報，於金樽港區右前方有民眾不慎落水，隨即由金樽安檢所人員趕赴現場實施救援。

    岸巡接獲通報後，立即指派金樽安檢所人員攜帶救生裝備趕赴現場實施救援，同時通報臺東縣消防局成功大隊東河消防分隊及東河分駐所前往協處。

    安檢所人員抵達現場後發現溺者距岸約10公尺處載浮載沉，隨即下水實施救援，並順利將落水民眾拖帶至停靠港區漁船上，落海民眾為男性，年約60歲，經救護人員實施檢傷後為右手手指有擦傷情形，意識清楚，送往衛生福利部臺東醫院成功分院檢查。

    經初步了解，該民眾即是當地人，又因天色昏暗、視線不佳，民眾晚上在港邊散步卻不慎踩空落海，東部分署第一三岸巡隊呼籲，民眾可多加利用「GoOcean海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等數據，另民眾如發現有溺水者，可立即撥打海巡署118服務專線。

    民眾落海，岸巡及時將人救上岸。（一三岸巡隊提供）

    民眾落海，岸巡及時將人救上岸。（一三岸巡隊提供）

    民眾落海，岸巡及時將人救上岸。（一三岸巡隊提供）

    民眾落海，岸巡及時將人救上岸。（一三岸巡隊提供）

    民眾落海，岸巡及時將人救上岸。（一三岸巡隊提供）

    民眾落海，岸巡及時將人救上岸。（一三岸巡隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播