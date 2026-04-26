港區視線不佳一步落海 金樽港區民眾落水

民眾落海，岸巡及時將人救上岸。（一三岸巡隊提供）

昨晚間23時15分，海巡署東部分署第一三岸巡隊金樽安檢所接獲民眾通報，於金樽港區右前方有民眾不慎落水，隨即由金樽安檢所人員趕赴現場實施救援。

岸巡接獲通報後，立即指派金樽安檢所人員攜帶救生裝備趕赴現場實施救援，同時通報臺東縣消防局成功大隊東河消防分隊及東河分駐所前往協處。

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安檢所人員抵達現場後發現溺者距岸約10公尺處載浮載沉，隨即下水實施救援，並順利將落水民眾拖帶至停靠港區漁船上，落海民眾為男性，年約60歲，經救護人員實施檢傷後為右手手指有擦傷情形，意識清楚，送往衛生福利部臺東醫院成功分院檢查。

經初步了解，該民眾即是當地人，又因天色昏暗、視線不佳，民眾晚上在港邊散步卻不慎踩空落海，東部分署第一三岸巡隊呼籲，民眾可多加利用「GoOcean海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等數據，另民眾如發現有溺水者，可立即撥打海巡署118服務專線。

民眾落海，岸巡及時將人救上岸。（一三岸巡隊提供）

民眾落海，岸巡及時將人救上岸。（一三岸巡隊提供）

民眾落海，岸巡及時將人救上岸。（一三岸巡隊提供）

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