府城壽司店遭女外送員騙餐 業者：未按接受餐點成漏洞

UBER EATS平台一名女外送員，於二十四日晚間近七點涉在台南東區裕農路一家壽司店騙走一千四百多元的餐點。（取自網路社會事新聞影音）

當心外送員騙取餐點！台南市東區裕農路1家知名壽司店於24日晚間傳女外送員到店騙取餐點，業者指當時女外送員到店取餐後，未在手機按下接受餐點鍵，轉單給其他外送員後，她則取走餐點，造成店家1400多元損失。事後UBER EATS承諾賠償壽司店餐費損失；轄區南市警一分局將查辦女外送員涉「業務侵占」。

壽司店王姓業者表示，24日晚間近7點許，當時店裡正忙，女外送員走進店裡表明有接訂餐單、要取餐，外送員等待取餐過程神情有些緊張，眼睛不斷往外面看，還催促店員快些，要趕快接下一單。

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業者說，未料餐點被女外送員取走後，卻有第二位外送員到店表明要取該份餐點，壽司店人員才發現是第一位的女外送員騙走餐點。第一次遇到外送員以這種手法騙餐的情事，第二位來取餐點的外送員說「最近這種外送員騙餐行為有變多的情形」。

有外送員指出，想要確認外送員有無接訂餐單，必須檢查外送員的手機有無按下接受餐點，因為一般外送員都會把手機裝掛在機車上，店家想檢查手機不是那麼方便、容易，提醒其他店家留意這名女外送員，不要再受騙上當。

市警一分局說明，警方已受理壽司店報案遭詐欺，因UBER平台有賠償壽司店損失，警方已循線查悉涉案的陳姓女外送員身分，將依業務侵占罪嫌通知陳女到分局說明並函送檢方偵辦。

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