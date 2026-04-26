美籍男北市街頭發酒瘋 胡亂推倒多輛機車被逮

美國籍G男亂推機車。（記者王冠仁翻攝）

29歲美國籍G姓男子昨天晚上跟朋友聚會喝酒，徹夜狂歡，他疑因不勝酒力、失去理智，在今天清晨於台北市西門町1處路段，胡亂推倒路旁停放的多輛機車。轄區警方趕到現場，他酒醉神智不清，警方於是將他帶回派出所保護管束，將待他酒醒後依毀損罪嫌送辦。

北市警萬華分局西門町派出所在今天清晨6時許接獲民眾報案，民眾聲稱發現內江街1處路段路旁停放的機車，被1名喝醉酒的外籍男子胡亂推倒。

請繼續往下閱讀...

員警趕到現場，攔下涉嫌推倒機車的外籍男子，但他酒醉、胡言亂語，身上也沒有相關證件，警方於是將他帶回派出所查驗身分。警方查出他是29歲美國籍G姓男子，他昨晚跟朋友聚會喝酒、徹夜狂歡，直到今天清晨眾人散會後，他卻不勝酒力在路旁胡亂推倒機車。

警方說，由於有機車車主提告，警方於是將待G男酒醒後，把他依毀損罪嫌送辦。萬華分局呼籲，民眾飲酒應節制，切勿因一時失控觸法，對於違序違法等情事，警方將依法嚴辦，絕不寬貸，以維護社會秩序與公共安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

多輛機車被推倒。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法