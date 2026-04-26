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    首頁 > 社會

    美籍男北市街頭發酒瘋 胡亂推倒多輛機車被逮

    2026/04/26 11:39 記者王冠仁／台北報導
    美國籍G男亂推機車。（記者王冠仁翻攝）

    美國籍G男亂推機車。（記者王冠仁翻攝）

    29歲美國籍G姓男子昨天晚上跟朋友聚會喝酒，徹夜狂歡，他疑因不勝酒力、失去理智，在今天清晨於台北市西門町1處路段，胡亂推倒路旁停放的多輛機車。轄區警方趕到現場，他酒醉神智不清，警方於是將他帶回派出所保護管束，將待他酒醒後依毀損罪嫌送辦。

    北市警萬華分局西門町派出所在今天清晨6時許接獲民眾報案，民眾聲稱發現內江街1處路段路旁停放的機車，被1名喝醉酒的外籍男子胡亂推倒。

    員警趕到現場，攔下涉嫌推倒機車的外籍男子，但他酒醉、胡言亂語，身上也沒有相關證件，警方於是將他帶回派出所查驗身分。警方查出他是29歲美國籍G姓男子，他昨晚跟朋友聚會喝酒、徹夜狂歡，直到今天清晨眾人散會後，他卻不勝酒力在路旁胡亂推倒機車。

    警方說，由於有機車車主提告，警方於是將待G男酒醒後，把他依毀損罪嫌送辦。萬華分局呼籲，民眾飲酒應節制，切勿因一時失控觸法，對於違序違法等情事，警方將依法嚴辦，絕不寬貸，以維護社會秩序與公共安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    多輛機車被推倒。（記者王冠仁翻攝）

    多輛機車被推倒。（記者王冠仁翻攝）

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