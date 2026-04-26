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    屏市4部機車連環撞像打保齡球 7歲童倒地爬起超驚險

    2026/04/26 11:31 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東市忠孝路4月24日發生多部車輛追撞事故。（警方提供）

    屏東市忠孝路4月24日發生多部車輛追撞事故。（警方提供）

    屏東市忠孝路發生一起四部機車連環撞車禍，一名7歲小朋友在過程中爬起後撞上後方機車，向後重重跌坐連雙腿都騰空，還好自己及時爬起快速移到路邊，驚險畫面PO網後引起網友廣大關注；消防局表示，全案造成4傷，均為肢體擦傷，意識清醒。

    屏東分局今（26）日說明，4月24日下午5時許接獲報案，指屏東市忠孝路段發生多部車輛追撞事故，初步調查為4部機車沿忠孝路西往東方向行駛時，因故發生碰撞，共造成4人受傷，經檢測當事人酒測值均為0，詳細肇事原因及責任歸屬目前正進一步調查釐清中。

    屏縣消防局救護車當天到場後，共載送2女2男送醫，均為肢體擦傷，意識清醒。根據警方資料，全案涉及5人，包括32歲邱女以及所載的7歲男童，兩人均受傷，另54歲陳女、18歲陳男均輕傷，19歲藍男則未受傷。

    從網路上看到影像顯示，事發時疑似為兩部機車先碰撞後，一部向右方路邊倒地、另部左偏波及到第三部機車摔成一團，接著其中一部機車後座的小朋友疑在爬起身後，撞上後方行經的第四部機車，衝擊力讓小朋友向後跌坐，雙腿騰空，所幸他反應很快，馬上爬起身快速移動到路邊，過程十分驚險。但實際事故情形及原因仍待警方調查。

    警方提醒用路人，行經車流量較大之路段時，務必保持適當安全距離，並隨時注意車前動態，切勿因一時疏忽造成事故發生。

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