領15萬美金回家放？婦說法反覆引警戒 及時阻詐保住472萬元

員警耐心向錢女說明可能遇上詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

台北市錢姓女子遇上詐騙集團，對方以「專人到府買賣黃金」為由，誘騙提領現金面交，她赴銀行欲提款美金15萬元時，一下說是「居住在美國的妹妹委託」，後又改口「支付房屋裝潢費用」，因說法反覆引起行員警戒並通報，警方獲報到場及時攔阻勸說，成功保住約新台幣472萬元積蓄。

警方調查，前天下午2時許，錢女前往玉山銀行基隆路分行，向行員表示居住在美國的妹妹委託她提領美金15萬元現金帶回家存放，後續會有專員到府進行黃金買賣，然而行員關懷提問時，錢女又改口稱這筆資金是要用來支付房屋裝潢費用。由於說法前後矛盾，且提領金額龐大卻顯得異常急促，行員立刻通報警方協助。

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信義分局六張犁派出所員警抵達現場，仔細聆聽錢女說詞，判斷是詐騙集團常用的假投資面交取款手法，員警林敬淵隨即向錢女詳細說明近期類似的詐騙案例與風險，在警方與行員苦口婆心的聯合勸阻下，錢女終於意識到可能遭遇詐騙，決定暫停提款，並表示會先向家人查證資金真實用途，順利化解這場詐騙危機。

警方指出，近期詐騙集團頻繁利用投資、黃金買賣或代客理財等話術，誘騙民眾提領大額現金並要求面交。這類手法變化多端且極具迷惑性，民眾若遇到類似情況，務必提高警覺，可隨時撥打165反詐騙專線或110報案查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

六張犁派出所員警林敬淵跟銀行行員聯手成功阻詐。（記者姚岳宏翻攝）

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