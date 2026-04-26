為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    大重機闖國道拒拖吊衝撞 員警壓制送辦

    2026/04/26 11:25 記者陳鳳麗／南投報導
    林姓大型重型機車騎士，不願機車被拖吊，發動車子要離開，衝撞攔阻員警。（國道七隊提供）

    林姓大型重型機車騎士，不願機車被拖吊，發動車子要離開，衝撞攔阻員警。（國道七隊提供）

    1部大型重型機車昨日深夜從國道3號南投休息區要上國道3號，剛好國道七隊在服務區接交流道處執行酒駕路檢而攔下，要遭取締大重機等待拖吊時，38歲林姓騎士自行發動機車欲離去，衝撞現場執行勤務員警，遭員壓制逮捕，依妨害公務罪嫌移送偵辦。

    國道七隊指出，該大隊25日深夜11點在國道3號北向231公里（南投服務區），執行酒駕路檢勤務時，攔獲1部由林姓男子騎乘的大型重型機車誤闖國道，經查該騎士是由南投服務區中寮便道進入，要騎上國道，員警予以取締並通知拖吊車排除這部車輛。

    等待拖吊時，林姓騎士因不願意車輛遭拖吊，自行發動機車要離開，員警攔阻他還衝撞該員警，致員警雙手擦挫傷，經送竹山秀傳醫院檢傷後無大礙。在場其他員警立即壓制逮捕，經帶回訊問後，依妨害公務罪嫌移送南投地檢署偵辦。

    國道七隊強調，大型重型機車不得行駛國道高速公路，切勿違規誤闖，以免危及自身及其他用路人安全，誤闖國道依據道路交通管理處罰條例第92條規定，可處駕駛人新台幣3000元以上，6000元以下罰鍰。若有不服取締、衝撞員警等行為，還會被依法究辦，呼籲騎士不要以身試法。

    林姓騎士遭壓制逮捕。（國道七隊提供）

    林姓騎士遭壓制逮捕。（國道七隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播