大重機闖國道拒拖吊衝撞 員警壓制送辦

林姓大型重型機車騎士，不願機車被拖吊，發動車子要離開，衝撞攔阻員警。（國道七隊提供）

1部大型重型機車昨日深夜從國道3號南投休息區要上國道3號，剛好國道七隊在服務區接交流道處執行酒駕路檢而攔下，要遭取締大重機等待拖吊時，38歲林姓騎士自行發動機車欲離去，衝撞現場執行勤務員警，遭員壓制逮捕，依妨害公務罪嫌移送偵辦。

國道七隊指出，該大隊25日深夜11點在國道3號北向231公里（南投服務區），執行酒駕路檢勤務時，攔獲1部由林姓男子騎乘的大型重型機車誤闖國道，經查該騎士是由南投服務區中寮便道進入，要騎上國道，員警予以取締並通知拖吊車排除這部車輛。

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等待拖吊時，林姓騎士因不願意車輛遭拖吊，自行發動機車要離開，員警攔阻他還衝撞該員警，致員警雙手擦挫傷，經送竹山秀傳醫院檢傷後無大礙。在場其他員警立即壓制逮捕，經帶回訊問後，依妨害公務罪嫌移送南投地檢署偵辦。

國道七隊強調，大型重型機車不得行駛國道高速公路，切勿違規誤闖，以免危及自身及其他用路人安全，誤闖國道依據道路交通管理處罰條例第92條規定，可處駕駛人新台幣3000元以上，6000元以下罰鍰。若有不服取締、衝撞員警等行為，還會被依法究辦，呼籲騎士不要以身試法。

林姓騎士遭壓制逮捕。（國道七隊提供）

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