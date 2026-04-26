女子開車過龍岡地下道突撞對向車釀2車8傷 塞車影像曝

桃園中壢龍岡地下道車禍，呂女駕駛藍色轎車不明原因撞上對向停紅燈車輛，造成2車多人受傷。（記者李容萍翻攝）

呂姓女子昨（25）日傍晚開車行經連絡桃園市中壢區站前、站後的龍岡地下道時，不明原因直接撞上對向停等紅燈車輛，造成2車8人受傷，還好衝擊力量不大，8人均為輕微擦挫傷。不過事故正好在地下道口，車禍釀雙向車道禁止通行，警方獲報到場10分鐘處理完畢、恢復交通順暢，至於雙方酒測值為零，肇事原因待釐清。

中壢警分局中壢交通中隊昨日下午4時40分許，獲報中壢龍岡地下道發生車禍，並造成雙向車道堵塞。由於龍岡地下道近日因汽車禁右轉科技執法上路、月開3千張罰單惹民怨，不少民眾也拍下事發後景象，當時藍色轎車橫停在地下道口，車輛安全氣囊爆開，另一輛銀色轎車疑似被撞到停在車道上，造成地下道無法正常通行。

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中壢交通中隊 小隊長 張佑華今日說明，中壢交通中隊昨日傍晚獲報後，並於雙向入口管制車輛進入，車禍及壅塞情形於員警迅速疏導下，10分鐘即處理完畢並恢復交通順暢。

據了解，肇事駕駛是49歲呂姓女子，她駕駛藍色轎車沿康樂路往龍岡路一段方向直行時，要開進龍岡地下道時，不明原因向左偏移直接撞上對向停等紅燈的自小客車。車禍導致呂女與車內乘客2人，及對方32歲陳姓男駕駛與車內乘客4人，共8人均受有輕微擦挫傷，經測試雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行車時應隨時注意車前狀況，切勿分心或操作不當導致車輛偏移，尤其行經地下道等路段，更應專注駕駛、保持車道穩定，避免因一時疏忽釀成事故，共同維護行車安全。

桃園中壢龍岡地下道車禍，呂女駕駛藍色轎車不明原因撞上對向停紅燈車輛，造成2車多人受傷。（記者李容萍翻攝）

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