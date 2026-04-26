把前女友性愛影像PO網雖獲原諒減刑 20歲男仍判入獄

剛滿二十歲的吳姓男子拿手機拍下與未滿十八歲女友的性愛影像，並在與女方分手後把女方性愛影像上傳網路社群，供不特定人觀看。台南地院分別判吳男六月與八月徒刑，不給予緩刑。（示意圖與本案內容無關，記者王俊忠攝）

年滿20歲吳姓男子與未滿18歲的少女小瑜交往時，吳男曾在其台南住處拿手機拍下他與女方性愛的性影像；兩人分手後，吳男竟把性愛影像上傳到X網路社群平台，供不特定人觀看，小瑜的友人看到小瑜性愛影像被PO上網，通報小瑜報警查獲是吳男所為，吳男認錯賠償並和解，台南地院依散布少女性影像罪，判吳男8月徒刑需入獄。

由於吳男坦承犯行、又向小瑜認錯及賠償15萬元，得到小瑜的原諒與和解。台南地院法官依法對吳男減刑，在拍攝少女性影像罪部分，判吳男6月徒刑。

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判決指出，吳男與小瑜曾經是交往的情侶關係，兩人於2024年8月4日凌晨2點許，在吳男位於台南市的住處發生性關係，吳男拿手機拍下兩人的性愛影像並存在其手機與電腦裡。

其後兩人分手，2024年12月17日，吳男以手機上網登入「X」社群平台的帳號，把與小瑜的性愛影像上傳此平台供不特定人觀覽。警方於同年8月底到吳男住處搜索，查獲存有小瑜性愛影像的手機與電腦主機物證。

法官審認，吳男犯拍攝性影像罪與散布性影像罪，兩罪應分論併罰，吳犯行固不足取，但他是與女方交往期間拍攝兩人性影像，上傳社群平台的性影像並無小瑜臉部，危害情節較輕；又他犯後表明悔意、賠償女方15萬元，取得女方原諒同意減刑與和解，因此依法減刑。

不過，法官指吳男於2024年3月曾犯強制猥褻罪被判刑1年6月與緩刑4年，目前還在緩刑期間；本案不給予緩刑，還可上訴。

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