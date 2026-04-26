桃園男開車誤入埤塘 車輛滅頂、他急逃出車外「沒事」

桃園男開車誤入埤塘，車輛滅頂，消防人員前往救援，他已自行逃出車外。（記者李容萍翻攝）

桃園市龍潭區知名大江屋餐廳對面的埤塘，昨（25）日近午驚傳有車輛掉入埤塘的驚險事故，41歲彭姓男子駕駛疑似停車不慎連車帶人開進埤塘後落水，還好彭男意識清楚，趁著車輛沒入水底前打開車窗脫困。消防局獲報到場救援時他已自行脫困，並未受傷。

有民眾在Threads社群平台發文，表示「怎麼有人停車停到水裡？」並附上一輛白色轎車疑似衝破埤塘圍欄掉入埤塘的照片，男駕駛則拿著東西坐在車窗上待援，岸邊則有不少民眾觀望，由於車輛幾乎至少3分之1車身已沒入水裡，場景險象環生。

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桃園市消防局今日證實這件車輛落水案，昨日上午11時53分獲報這輛白色轎車不慎誤入埤塘，駕駛無受困，立刻派出第四大隊高平分隊救援。

事發地點在龍潭區大北坑街1998巷內的埤塘，消防人員到場時，駕駛彭男無外傷，意識清楚，已自行脫困，並表示無身體大礙不願就醫。至於車輛已經沒入水中，幾乎滅頂。

桃園男開車誤入埤塘，車輛滅頂，消防人員前往救援，他已自行逃出車外。（記者李容萍翻攝）

桃園男開車誤入埤塘，車輛滅頂，駕駛自行逃出車外，引起民眾圍觀。（取材Threads yuti_0812）

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