爆改夾娃娃機台還送「刮刮樂」 檢認定有賭博性質 台主被起訴

選物販賣機業者更改機台結構及遊戲方式，被檢察官認定機台具射倖性，依法將機台主起訴。（資料照，與本案無關）

基隆一名邵姓選物販賣機（夾娃娃機）機台主，將旗下機台爪子改為磁吸式，並加裝彈跳裝置、障礙物等，改變機台原先設定模式。且夾出商品者，還「贈送」刮刮樂。警方認為台主爆改機台，讓其成為賭博機具，依違反電子遊戲場業管理條例等罪將他移送法辦。基隆地檢署近日偵結，認定邵男改裝的機台具備射悻性質，依法提起公訴。

檢警調查，邵男本為選物販賣機的機台主並未領取電子遊戲場業營業級別證不得經營相關業務，卻於去年1月起陸續更改放置於源遠路、八堵路、孝三路旗下56台機台，將爪子改成磁吸式或加裝障、骰子台或修改每局投幣幣值；取得物品後，還可獲得刮刮樂抽獎機會，加上其保證取物上限金額超過法定限額，明顯超出原先選物販賣機營業規定。

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警方認為，該機台經其改造之後，已經具備射倖性（隨機性），帶有賭博性質，查扣機台後，將邵男移送法辦。

檢察官調查後認為，選物販賣機機台運作應符合對價取物概念，必須具備保證取物金額、商品價值與保證金相當、無涉射倖性；如更改機具結構改裝、變更運作流程，必須依規定申請檢驗及評鑑分類，不得持原評鑑資料而主張屬非電子遊戲機。若未依規定申請，即可認定該機台為電子遊戲機。

檢察官認定，邵男更改機台結構，導致機台具有射倖性，又未依規定重新申請檢驗及評鑑分類，機台已屬於電子遊戲機，且其未領取電子遊戲場業營業級別證，其行為已違反電子遊戲場業管理條例中的非法經營電子遊戲場業及刑法中的在公眾得出入之場所賭博財物罪，請法官從重的非法經營電子遊戲場業罪處斷，擺放機台三處所，犯意各別，行為互殊，請分論併罰，並宣告沒收查扣機台。

選物販賣機業者更改機台結構及遊戲方式，被檢察官認定機台具射倖性，依法將機台主起訴。（資料照，與本案無關）

基隆地檢署近日偵結，認定邵男改裝的機台具備射悻性質，依法提起公訴。（記者吳昇儒攝）

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