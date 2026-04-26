44歲男子載20歲女友拒檢狂飆 警網圍堵搜出「喪屍煙彈」開40張罰單

警網圍堵搜出「喪屍煙彈」。（民眾提供）

苗栗縣頭份市昨（25）日晚間8點多發生警匪追逐戰！一名44歲駕照被註銷的楊姓男子駕駛車輛行經頭份市永貞路一段與台1己線路口時，因未開大燈行駛遭警方攔查，但楊男心虛直接逃逸，警方立刻追上，最後在頭份市於中央路與自強路口攔停車輛，並於車內查獲第二級毒品安非他命及喪屍煙彈（依託咪酯）等違禁物送辦，警方也祭出40張罰單、裁罰金額約25萬。

頭份警方今天指出，尖山派出所員警魏畯豐、林延恩巡邏時發現一輛楊男夜間行駛卻未開啟頭燈，隨即示意停車受檢，但楊男見狀不但未停車，反而加速逃竄，試圖規避檢查。

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警方立即通報線上警網發動攔截圍捕，經過一番追逐，終於在中央路與自強路口將該車攔下，除楊男外楊男還搭載20歲林姓女友及33歲陳姓女友人，警方從楊男身上查獲第二級毒品安非他命1包8.1克、依託咪酯1顆3.6克，林女則被查獲安非它命1包0.7克、依託咪酯彈頭1顆3.7克。

警方除依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送車上3人，也針對楊男逃避警方攔查違規開出40張罰單。

包括危險駕車1件、紅燈右轉3件、轉彎未依規定7件、未依規定使用燈光12件、闖紅燈10張、多車道右轉彎 不依駛入外車道1件、逆向3件、毒駕1張、扣車1張、無照1張。

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