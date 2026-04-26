男持手機偷拍鄰居少女洗澡被逮 賠償20萬換緩刑

涂男持手機偷拍鄰居少女洗澡被逮，賠償20萬元換得緩刑機會。示意照。（記者李立法攝）

涂姓男子持手機偷拍隔壁鄰居少女洗澡，被害人發現後嚇得趕緊告訴母親，母女決定報警處理，屏東地院簡易庭依無故攝錄他人性影像罪，判處涂男3個月徒刑，得易科罰金，檢方認為涂男偷拍對象是未成年少女，應以違反兒童及少年性剝削條例論處，上訴請求重新量刑，屏東地院二審合議庭認為涂男並不清楚浴室內女子是否已成年，原判決並無違誤，涂男事後以20萬元達成和解，並取得原諒，予以緩刑2年，全案定讞。

涂男2年多前持手機從隔壁鄰居的浴室窗戶朝內偷拍女子洗澡，被害人發現被偷拍，趕緊向母親反映，經報警處理後，揪出拍偷狼竟是隔鄰涂姓男子，涂男被依妨害秘密罪送辦，屏東地院簡易庭依無故攝錄他人性影像罪，判處涂男3個月徒刑，得易科罰金，但檢方認為被害人是未成年少女，涂男犯行應以違反兒童及少年性剝削條例論處，認為原判決尚屬不妥，於是上訴請求改以更適當合法的判決。

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涂男則辯稱，他並不知道偷拍的對象是隔壁鄰居的女兒。二審屏東地院合議庭認為，檢方無相關證據證明涂男知悉其所拍攝的對象為未成年少女，依罪疑利於被告的原則，自不能認定涂男有違反兒童及少年性剝削條例的犯行，應駁回檢方請求，涂男事後賠償被害人20萬元取得原諒，故諭知緩刑2年，以啟自新，緩刑期間應接受法治教育課程3場次，不得上訴。

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