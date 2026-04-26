屏縣明起啟動「路口車不停讓行人」大執法 開罰1200元起跳

屏東縣政府警察局宣布明（27）日起，全面啟動「路口車不停讓行人違規取締」執法專案。（圖由屏東縣警局提供）

行經路口請注意，屏東縣政府警察局宣布明（27）日起，全面啟動「路口車不停讓行人違規取締」執法專案，針對事故高發路段及人流密集路口，強化攔查與取締，嚴正查處駕駛人行經路口未依規定停讓行人的違規行為，可處1200元以上6000元以下罰鍰。

警方統計，去（2025）年屏縣共發生122起行人交通事故，造成114人死傷，雖較前年同期125起事故、123人死傷略為下降，但整體風險仍不可輕忽。

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屏縣警局指出，車輛行經路口未停讓行人，看似一瞬間的疏忽，實則可能造成行人遭撞擊、捲入車流，甚至引發二次事故，對高齡者、學童及行動較慢者尤具高度危險性。路口是人車交會最頻繁的地點，也是交通安全管理的重要環節，駕駛人若未落實停讓，不僅破壞通行秩序，更可能在短短幾秒內釀成無法挽回的傷亡。

警察局說明，依現行道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰；如因未停讓而肇事致人受傷者，可處1萬8000元以上3萬6000元以下罰鍰並吊扣駕照1年至2年；致人重傷或死亡者，最高可處3萬6000元罰鍰並吊銷駕照。另依現行交通安全執法規定，未禮讓行人違規並得記違規點數及接受道路交通安全講習。

警察局長甘炎民提醒，駕駛人行經路口及行人穿越道時，務必主動減速慢行，遇有行人穿越應確實停讓；行人也應遵守號誌及標線標誌指示，穿越道路時走行人穿越道，不任意違規穿越車道；警察局將持續以堅定執法與深化宣導雙軌並進，守護縣民平安通行。

構成路口車不停讓行人的違規行為。（圖由屏東縣警局提供）

警方圖解說明未違規行為。（圖由屏東縣警局提供）

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