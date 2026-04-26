半百車手遭通緝1年 編故事漏洞百出法官不予採信

50多歲男子當車手，被通緝1年逮捕歸案，編了一套遭控制半月的故事卻漏洞百出，被南投地院判刑1年4個月。（記者陳鳳麗攝）

50多歲洪姓車手面交取遭詐騙款10萬元，遭通緝1年被逮捕，他辯稱是對方佯稱要試茶，卻將他載到南部控制行動多日，給他5000元，要他去收款。後來是趁隙逃脫、躲藏，南投地院法官認為他編了漏洞百出的故事，重要關頭都說忘記了來矇混，不予採信，以共同詐欺罪判刑1年4個月。

洪姓男子是前年11月14日中午，帶著假的投資公司證明、單據，在南投縣議會側門外，向被害人收取10萬元，被害人受騙後報案，他後來被通緝1年才被逮捕歸案。

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洪男在南投地院法庭上辯稱，詐騙集團成員以要跟他買茶為由，載他要去埔里的店裡試茶，沒想到卻載往南部，在一家摩鐵控制其行動，要他幫忙收款，住在裡面2週，對方給5000元要求依指示才能用。

11月13日被載到南投面交10萬元，後來才找機會逃出摩鐵。因害怕不敢出來，經「請示一些人」知道不要報案，又怕被找到才躲藏1年。

法官認為年過半百的洪男，社會經驗豐富，不可能不知對方是詐騙集團，且在被載走、控制在摩鐵的過程都是前後不一，問到對方車號等細節都說「忘記了」，對其說詞不予採信。

法官審酌他否認犯行、沒有跟被害人調解賠償，以犯3人以上共同詐欺取財罪名，判處有期徒刑1年4個月。

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