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    首頁 > 社會

    國道路怒擋車煞停釀連環撞 男子噴錢賠償換緩刑

    2026/04/26 09:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗地院。（資料照）

    苗栗地院。（資料照）

    一名男子去年駕車行經國道1號苗栗頭屋路段時，因不滿前方車輛速度太慢且未禮讓，竟強行插入車道並在內側車道「完全煞停」，導致後方車輛閃避不及引發連環追撞。苗栗地院法官近期審理後，依妨害公眾往來安全罪判處有期徒刑6月，因該男子與被害人達成和解賠償，宣告緩刑3年。

    該名男子於去年7月間下午開車沿國道1號北上行駛，行經127.6公里處時，不滿前方車輛（A車）車速過慢，又未靠邊讓他優先通行，該男竟在短短6秒內連續變換車道，先切往外側後又猛然插回內側車道，直接擋在A車前並瞬間猛踩煞車將車速自時速140公里降為60公里至完全停止。

    A車見狀緊急煞停勉強停住，但後方B車反應不及，直接釀成連環撞。該男於警詢時一度稱當時「合理減速」，但檢方調閱行車紀錄器發現，當時其車前方根本沒有任何車輛或障礙物，完全沒有減速必要，戳破其謊言。

    法官審酌男子僅因一時情緒不滿，竟在國道上驟然煞停，罔顧他人生命安全，行為實不可取。惟考量男子已與被害人達成調解並給付賠償金，態度尚可，依妨害公眾往來安全罪判處有期徒刑6月，得易科罰金。

    此外，法官給予男子改過機會，宣告緩刑3年，但要求他必須提供60小時義務勞務，並接受2場次法治教育，緩刑期間付保護管束。

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