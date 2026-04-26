7旬翁隨地吐痰噴到人還不道歉 女持手機拍攝遭毆濺血

警方獲報趕抵後，隨即將雙方隔開，並將何翁逮捕送辦。（記者陸運鋒翻攝）

何姓老翁因壞習慣隨意吐痰，噴濺到步行經過台北市大安區的劉姓女子，雙方因此爆發爭執，由於何翁不願意道歉，劉女氣得持手機拍攝錄影，豈料何翁惱羞成怒，出拳朝劉女狂毆，造成她臉部濺血，附近民眾見狀連忙制止並報案，警方趕抵後，隨即將何翁逮捕送辦。

大安分局警方今表示，這起糾紛發生上周日（19日）下午2時許，40歲劉女當時騎著YouBike微笑單車，準備前往台灣當代文化實驗場看表演，而劉女停完車步行經過建國南路一段、仁愛路三段人行道時，遭隨意吐痰的71歲何翁吐口水噴濺，劉女隨即上前質問，雙方爆發爭執。

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據知，何翁自認並非故意不願道歉，反而轉身離去，氣得劉女沿路跟著何翁，並且持手機錄影拍攝，而何翁見狀暴怒制止，並連續出拳狂毆劉女，導致劉女臉部擦挫傷及嘴角流血，一旁民眾見狀紛紛上前制止。

警方指出，獲報後出動4名警力到場，隨即將何翁及劉女隔開，並通報救護車前來，將劉女送往市立聯合醫院仁愛院區治療，所幸沒有生命危險，同時依現行犯將何翁逮捕，全案詢後依傷害罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾如有糾紛，應尋正常管道協調處理，切勿使用暴力解決事情，以免觸法送辦，警方秉持暴力零容忍，以維護民眾安全及社會安寧。

劉女不滿遭何翁吐痰噴濺還不道歉，持手機拍攝遭到毆打。（記者陸運鋒翻攝）

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