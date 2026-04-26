菸蒂丟垃圾桶害燒毀3戶 辯稱電線走火遭打臉下場慘了

台中地院。（資料照）

一名印尼籍失聯移工「阿萬」，承租大雅出租套房，卻在去年1月發生火災波及3戶民宅，阿萬辯稱最後1次抽菸是2天前，且認為是電線走火引發火勢，不過消防局火場鑑識在現場發現菸蒂與塑膠袋燒熔穿孔洞等證據，排除電線走火，但無法排除菸蒂引燃火災的可能性，台中地院認定菸蒂引燃火警，依失火燒燬現供人使用之住宅，處有期徒刑8月。

判決指出，印尼籍失聯移工「阿萬」，承租台中大雅區某出租套房，2025年1月23日晚間9點多和友人在房間吸菸，未將菸蒂徹底熄滅後就丟在垃圾桶，並離開房間到樓下聊天，不料沒多久就引燃垃圾桶內物品，進而引發火災，除造成出租套房3樓焚毀，火勢並延燒波及隔壁兩戶的3樓頂樓加蓋，檢警調查後依失火燒燬現供人使用之住宅罪起訴。

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台中地院審理時，阿萬矢口否認失火犯行，辯稱他在該房最後吸菸是2天前，案發時他的印尼朋友「阿才」找他到2樓吸菸喝咖啡，他一根菸還沒吸完，就有人跑來說他房間失火，因之前室友曾說該房間曾電線走火過，認為可能是電線走火引發火災。

不過，台中市消防局的火場鑑識報告，根據現場遺留2條電源延長線，其絕緣被覆雖已燒失，但裸露銅線均無短路熔斷燒損跡象，排除電線走火，且由地面發現「遺留數支菸蒂燒損變色」，加上菸蒂堆下方燒損殘餘物底部，發現有「塑膠袋燒損變色燒熔，局部並遺留燒穿孔洞」，「無法排除菸蒂引燃火災的可能性」，認定他將未熄滅菸蒂丟在垃圾桶引發火勢。

法官認為，「阿萬」過失情節重大、造成損害範圍甚廣，且犯罪後逃匿並斷絕與房屋管理員之聯繫，態度消極、情虛畏罪，至今未與任何被害人達成和解或提出任何損害填補方案，依失火燒燬現供人使用之住宅，處有期徒刑8月。並在執行完畢或赦免後，驅逐出境。

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