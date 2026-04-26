大甲媽遶彰化 消防局勸導單暴增近6成 連3年零開罰

今年大甲媽遶彰化，消防局全面宣導嚴禁爆竹煙火效果佳。（圖由消防局提供）

今年大甲媽遶境彰化縣，許多信眾備妥鞭炮迎接，經消防人員苦口婆心勸導，信眾都能配合將鞭炮收回，晚間僅有零星鞭炮煙火聲，讓進香客「幾乎沒聽到鞭炮聲」。在遶境彰化縣南下及北返期間，彰化縣消防局派員全程緊盯加強稽查，共開出139張勸導單，比去年暴增5成8，取締件數0，參與遶境的信眾大讚「空氣很清新」，也是連3年未開罰；不過其間有17名民眾因參與遶境時發生擦撞事故受傷，所幸都是輕傷。

大甲媽遶境隊伍於4月18日下午4時30分自台中市大肚區進入彰化縣，沿台一線南下行經彰化、花壇、大村、永靖、田尾、北斗、溪州等轄區，並於19日晚上8時12分離開彰化縣進入雲林縣西螺鎮；回鑾時則於23日從雲林縣進入彰化縣境，25日凌晨抵達台中市大度橋頭離境。

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消防局統計，在大甲媽於彰化縣境期間，他們共出動車輛67車次，消防人員137人次、支援警力42人次、義消58人次，沿途勸導並開立勸導單139張。受理檢舉案共2件均為彰化市，經派員前往查察及勸導後，無違法爆竹煙火情事，開罰件數0。另救護案共16件，傷者17人，其中14人送醫、3人拒絕送醫，均即時處置。

消防局指出，2023年大甲媽遶境彰化縣時爆竹煙火滿天飛，當年共取締16件，重罰156萬元；強勢作為奏效，近年來在持續宣導與強化執法下，大甲媽遶境施放爆竹煙火情形已愈來愈少，並創下連續3年零開罰，明年大甲媽遶境時也將持續此項作為。

今年大甲媽遶彰化，消防局共開出139張勸導單暴增近6成。（圖由消防局提供）

今年大甲媽遶境彰化，消防局沿途宣導勿施放煙火爆竹。（圖由消防局提供）

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