狠父欠債賣妻棄養孩子 法院免除3子女扶養義務

新竹狠父欠債賣妻棄養孩子，法院免除3子女扶養義務。（情境照）

新竹陳男45年前生意失敗逃往日本躲債，在日本整天賭柏青哥再欠百萬賭債，竟將妻子介紹給債主當太太，3名子女從小做工照顧重病祖父，新竹地院認為子女成長路程崎嶇，陳男根本沒有養過孩子，因此裁定免除子女對父扶養義務。

陳女說，父親69年間因經商失敗，並於70年間母親離家失聯後，仍執意於71年離境遠赴他國，拋棄3名子女於不顧，至85年始返國，期間完全失聯，未有任何聯繫或扶養事實，亦未提供經濟支持，拋棄對未成年子女應盡之法定扶養義務。完全失聯期間，3人由祖父母扶養成長。

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父親過往揮霍無度，家庭早已陷入經濟困頓，子女僅得依靠祖父母以幫傭、代工賺錢扶養，就學期間多依賴助學補助維持。父親實質上並未履行任何扶養義務，對子女完全置之不理。

陳女15歲就讀國三時，祖父重病臥床，需人照顧，加上龐大的醫療支出，家庭突遭變故，父親完全失聯、毫無協助，她只得休學在家照顧祖父，並於商場服飾店工讀貼補家用。

長子作證說，印象中父親沒有工作，在家中當少爺，一直睡到中午才起床。當時公司行號都是母親名字，為躲避票據法關係母親去日本投靠阿姨，同時賺錢養家，事後父親跟著跑去日本就沒有回來，還給母親養，每天跟母親要錢去打柏青哥，後來因欠錢無法繼續賭博，還跟人借100萬元，沒錢還竟將母親介紹給債主當太太。

當時祖父臥病在床，祖母替人幫傭，長子14歲加入勞保，白天國中下課後去電器行做電燈泡，妹妹、弟弟要弄雨傘骨、插聖誕燈泡，後來弟弟過世，請父親回來送弟弟最後一程，他都不肯。

法官審酌陳父在子女成長過程中未盡扶養義務，子女成長路程崎嶇，如由子女負擔扶養義務，顯失公平，因此子女訴請免除扶養義務，為有理由，應予准許。

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