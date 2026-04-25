4/25 今彩539頭獎開1注！800萬獎落新竹

4月25日開獎的第115000102期今彩539頭獎開出1注，獎落新竹。（本報合成）

4月25日開獎的第115000102期今彩539頭獎開出1注，由新竹縣新埔鎮新民里中正路718號的「金富羽彩券行」開出。

第115000102期今彩539中獎號碼為「03、20、21、22、33」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共208注中獎，每注可得2萬元；參獎共7115注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7212注中獎，每注可得50元。

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第115000102期39樂合彩中獎號碼為「03、20、21、22、33」。四合開出8注，可得21萬2500元；三合共269注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2482注中獎，每注可得1125元。

第115000102期3星彩中獎號碼為「493」。壹獎共50注中獎，每注可得5000元。

第115000102期4星彩中獎號碼為「9114」。壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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