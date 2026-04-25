菲籍3歲女童和爸媽來台旅遊 北車大廳休息無端被踹、踩踏

警方逮捕李嫌。（記者王冠仁翻攝）

菲律賓籍一對夫婦近日帶著3歲女童來台旅遊，今天下午一家人在台鐵台北車站大廳內休息時，女童在大廳處玩耍跑跳。當時李姓男子經過該處，不知為何，在眾目睽睽下，居然出腳踢踹女童，女童被踹倒地後，還上前再對女童用力踩踏。鐵路警察局同仁獲報追查，循線在北車西一門外逮到40歲李嫌。

警方調查，這對夫妻近期帶3歲女兒一起來台旅遊，今天下午2時許，一家人前往台北車站大廳休息，當時父母坐在地板上，女童在大廳處跑跳玩耍。李姓男子經過該處，疑因精神狀況不穩，再加上不滿女童跑跳嘻鬧擋住他去路，也不滿女童發出的聲音，轉而鎖定女童攻擊。

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根據監視器畫面可見，當時女童在車站大廳跑跳玩耍，李男尾隨在女童後方，他追上女童後，不分青紅皂白出腳就朝女童猛踹一腳；女童身形矮小，被踹倒地後痛苦難耐，沒想到李男這時又再上前對著倒在地上的女童，再次出腳猛踩，情節駭人。

李男犯案後，逕自逃離，女童父母與附近民眾見狀，嚇得分別通報救護人員與警方。鐵警局根據目擊民眾指認，鎖定身穿條紋上衣的李男追捕，不久就在北車西一門外逮到他。

據悉，李男落網時身上只有部分現金與雜物，沒有任何證件；他不斷大吼大叫，情緒不穩，被逮回鐵警局台北分駐所時還不斷大罵三字經，同時稱自己精神狀況有問題。警方查出他身分後，為求慎重，也找來救護人員評估，但救護人員認為他不需要送醫。

鐵警局表示，李嫌與女童一家人並不認識，也無過節。女童背部與左臉受到挫傷，送醫時意識清楚，但她被李嫌出腳猛踩，重要臟器可能受損，仍有待就醫觀察。警方將待李嫌情緒穩定後進一步製作筆錄，將依殺人未遂罪嫌送辦，同時建請檢方預防性羈押。

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