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    板橋不養閒人！警處理醉漢糾紛 大叔亂入「要買香嗎？」還敬禮

    2026/04/25 15:09 記者徐聖倫／新北報導
    線香大叔亂入問道「要買香嗎？」（記者徐聖倫翻攝自Threads）

    線香大叔亂入問道「要買香嗎？」（記者徐聖倫翻攝自Threads）

    板橋不養閒人！ 今晨海山警分局員警正在路邊處理一起醉漢車資糾紛時，竟有一名陌生男子拿著大把線香突然「亂入」，劈頭就問：「要買香嗎？」遭警方拒絕後，該男子還當場大聲「敬禮」才瀟灑走人。畫面荒謬滑稽，被民眾拍下上傳社群後引發熱議，網友紛紛調侃「警察沒笑出來真的很專業」。

    ​今晨 6 時許，泥醉的楊姓男子搭車返回板橋區中山路二段住處，因不勝酒力、無法與司機溝通支付車資，運將只好報警處理。警方到場調解時，對街突然走來一名大叔，手持大把祭祀用線香，緩步趨前詢問員警：「要香嗎？」警方見狀連忙揮手婉拒，線香大叔隨即高喊：「好，敬禮！」行禮後便轉身返回對街。

    ​線香大叔亂入的過程被目擊民眾拍下並分享至 Threads，網友紛紛借用網路哏「佛羅里達不養閒人」（戲稱佛州充斥著大量荒誕、離譜且瘋狂的奇聞軼事），留言改成「板橋不養閒人」，表達對此事的荒謬感；也有人稱讚警方在如此無厘頭的狀況下，竟能維持嚴肅、絲毫不動容，專業度滿分。

    ​海山警分局表示，該起車資糾紛最終順利解決，雙方均不追究並各自離去。至於該名線香大叔，因其身份及舉動與本案無關，警方當下並未深究。面對各種疑難雜症與突發狀況，海山警分局強調會持續以「專業」態度維護治安。

    線香大叔無厘頭高喊「好，敬禮！」（記者徐聖倫翻攝自Threads）

    線香大叔無厘頭高喊「好，敬禮！」（記者徐聖倫翻攝自Threads）

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