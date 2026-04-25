詐團假冒北榮院長網路亂賣藥 北投警：強化通報下架涉詐廣告

北榮呼籲民眾切勿相信網路販售藥品，特別是該院醫療人員絕不會推銷商品。（台北榮總提供）

近來有詐騙集團在網路上刊登藥品廣告，還在廣告中假冒台北榮總院長陳威明，導致有許多民眾誤信、購買，事後還拿藥上門看診。對此，陳威明昨天怒轟詐團謀財害命，檢方也主動分案偵辦；北榮轄區北投分局也在今天強調，已經與院方建立即時聯繫機制，同時會加強通報下架涉詐廣告，目前已通報105件。

北投分局指出，近來有許多民眾於社群網路上看到以北榮院長陳威明名義販售藥品的廣告，甚至有民眾誤信、購買，還拿著買來的跑去北榮詢問；院方已將相關可疑產品送交檢驗，以釐清其成分與安全性。

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這類詐騙手法是假借醫師名義進行不實宣傳，不僅涉及財產損失，更可能因不明藥品成分而危害健康，情節嚴重。醫療詐騙不同於一般詐騙，恐造成延誤就醫甚至危及生命、身體健康，影響層面廣泛。

北投分局近期已經與院方建立即時聯繫機制，針對網路上出現的詐騙連結，即刻通報刑警大隊協助查處，並向相關平台申請下架，以減少民眾受害機會；截至目前，已通報下架相關涉詐廣告及社群媒體帳號105件。

警方呼籲，民眾若已購買此類來路不明的藥品，千萬不要服用，必須保存相關證據，儘速向警察機關報案，以利後續偵辦追查不法來源。民眾如於網路上發現疑似詐騙訊息，可主動留言提醒他人「此為詐騙，請勿上當」，並透過平臺檢舉功能或撥打165反詐騙專線通報，共同建立防詐防線。

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