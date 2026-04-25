媽「代子出征」告孕婦敲詐 法院認證濫訴重罰12萬

張男與張姓孕婦發生車禍導致她早產，並以11萬和解，但張男的施姓母竟控對方假早產提告。法院認她非當事人且惡意濫訴，判決駁回並重罰12萬。（記者王捷攝）

兒子車禍和解，母親竟提告！張男追撞懷孕張女，雙方以11萬多和解。但張男的施姓母親控張女並非車禍早產6天，以敲詐提告討回和解金，台南地方法院駁回，認定施婦非當事人卻濫訴，依民事訴訟法罰鍰上限12萬元重罰。

2024年1月，張男騎機車行經台南市永康區，因未注意車前狀況且未保持安全距離，自後方追撞停等紅燈的張女，造成對方受傷，進入司法程序後，雙方順利達成調解，張男同意給付賠償金11萬元，張女則撤回過失傷害告訴。

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然而，施婦對此極度不滿，她以機車車主身分提告，並強調解時自己並未委任代理也未在場，認定該筆錄無效，更在訴狀中指控，張女僅比預產期早6天生產，根本並非因為交通事故早產，卻藉此敲詐兒子並重複請領保險，要求張女退還11萬680元和解費。

法院審理後明確指出，張男是具備獨立人格的個體，可自由處分自身權益。基於契約相對性，該調解筆錄僅約束肇事雙方，與施婦毫無關涉，她自然無權要求撤銷。此外，施婦毫無法律依據卻恣意提告，導致張女無端應訴，法院依據防杜濫訴，依法重罰12萬元。

民事訴訟法第249條第一項、第八款的宗旨，是為了保障民眾免受無端訟累，並防止國家司法資源遭不當耗費。如果原告起訴事實或法律主張欠缺合理依據，或在法律上明顯無理由，經過法院認定，提告基於惡意、不當目的或有重大過失，可以不用言詞辯論駁回，為懲戒濫訴，依民事訴訟法249-1條法院可對原告或其代理人處最高12萬元罰鍰。

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