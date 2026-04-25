理智斷線！客人咆哮惹怒小吃店老闆 剁骨開山刀砍到濺血險奪命

台中地院判黃男有期徒刑3年2月。（資料照）

台中沙鹿一間小吃店去年爆發駭人砍人事件，黃姓老闆聲稱不滿顧客態度惡劣，一時理智線斷裂，竟持店內剁豬腳用的開山刀攻擊對方，造成顧客重傷命危，儘管黃男辯稱只是「想警告」，仍被認定具高度致命風險，台中地院審理後，近日依殺人未遂罪判處3年2月徒刑，可上訴。

案發於去年7月3日中午，林姓男子因外送餐點問題致電店家反映，雙方通話間火藥味濃厚，林男隨後偕同女友上門，情緒激動對店內員工咆哮，引發更大衝突，當時剛出獄不久黃姓小吃店老闆接獲通知趕回，情緒失控下，竟直接拿起平時用來剁骨的開山刀衝向林男，林男措手不及，僅能以手阻擋，仍被砍成開放性骨折，腹部也遭刀刃劃開，鮮血直流，經緊急手術才撿回一命，黃男犯案後未逃離請姊姊代為報警。

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經查，黃男過去曾因妨害秩序等暴力犯罪入獄，去年6月才出監，不到一個月即再犯，檢方認為他理應明知持長刀攻擊人體腹部恐造成致命傷害，仍執意揮砍，具有殺人不確定故意，依法提起公訴並建請加重其刑，庭審時黃男否認殺人意圖，辯稱與林男素不相識，僅因對方電話語氣不佳，又對女性員工態度惡劣，才一時氣憤「想嚇嚇對方」。

台中地院指出，該把剁骨用開山刀全長約49公分、刀刃長達36公分，足以造成致命傷害，黃男才出獄短期內再犯，顯示對刑罰感應力薄弱，考量犯後未逃逸主動報警，符合自首要件，依法減刑，但雙方至今未達成和解，依殺人未遂罪判處黃男有期徒刑3年2月，全案仍可上訴。

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