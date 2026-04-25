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    假藉白沙屯媽祖行騙！ 洗車工誆代辦進香報名詐財GG了

    2026/04/25 14:22 記者邱俊福／台北報導
    廖姓男子提領贓款時被錄下的身影。（記者邱俊福翻攝）

    廖姓男子提領贓款時被錄下的身影。（記者邱俊福翻攝）

    新竹縣1名廖姓洗車工因缺錢花用，上月初竟動腦筋到白沙屯媽祖遶境活動，於臉書以可代辦白沙屯媽祖遶境報名服務為由，向網路行騙，至少有6名信眾因此上當，財損近3萬元；台北市警信義分局據報追查後，本月19日前往新竹縣竹北市將廖男逮捕，依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

    警方表示，今年2月7日接獲民眾報案稱，有人於臉書上刊登可代辦白沙屯媽祖遶境報名服務，遂依指示匯款至指定銀行帳戶，但後續對方無法提出報名證明，並藉故拖延退款，始知受騙後，經循線調閱相關資料，發現該犯嫌以相同手法在新北、台北、桃園、台中、高雄等地，詐騙多名被害人，分別向被害人收取1400元至1萬100元不等費用。

    經警方持續調閱監視器影像，並比對相關資料，鎖定42歲廖男涉有重嫌，本月19日前往新竹縣竹北市自強北路一帶將其拘提到案，並查扣行動電話等贓證物。警詢後，依涉嫌詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    警方提醒，民眾參與宗教或熱門活動報名，應循官方管道辦理，切勿輕信網路不明資訊或私下匯款，以免遭詐騙，如有疑問可撥打165反詐騙專線查證，以維自身權益。

    廖姓男子被警方逮捕。（記者邱俊福翻攝）

    廖姓男子被警方逮捕。（記者邱俊福翻攝）

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