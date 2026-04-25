高雄天雨路滑 路口貨車卡路2機車同步「犁田」3傷送醫

高雄2部直行機車疑因閃避前方違規右轉貨車不及，打滑摔車。（讀者提供）

高雄市鳳山區鳳仁路今（25）日上午10時48分許獲報，發生一起多車交通連環事故，疑因天雨路滑，2部直行機車疑因閃避前方違規右轉貨車不及，直接打滑摔車，造成機車騎士、後載乘客3人受傷送醫，事故疑胡男駕駛小貨車違規右轉而起，確切肇因由警方調查釐清。

經初步了解，本案係一輛胡男（67歲）駕駛小貨車沿鳳仁路264巷由南向北行駛至鳳仁路口右轉時，當時鳳仁路快車道上兩部機車涂男（51歲）附載乘客涂童（13歲）及劉男（27歲）由西向東直行，見狀緊急煞車不及而打滑摔倒，隨後向前滑行碰撞胡男之自小貨，並波及停等欲左轉鳳仁路110巷之另一部紀男（49歲）駕駛之小貨車，現場共計4車涉入。

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事故造成騎士涂男送往長庚醫院救治；劉男及涂童則送往國軍高雄總醫院（802醫院）治療，均有多處受傷情形；2輛小貨車駕駛人則未受傷，警方到場後即協助通報救護單位並進行現場蒐證及測繪。

經實施酒測，小貨車駕駛酒測值均為0mg/L；涂男駕駛因傷勢無法進行呼氣酒測，已依規定抽血檢驗，劉男部分亦將進一步檢測。初步研判，本案疑為胡男駕駛之小貨於號誌為紅燈時右轉所致，詳細肇事責任仍需調閱相關監視器影像並由交通大隊進一步分析釐清。

事故造成機車騎士、後載乘客3人受傷送醫。（讀者提供）

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