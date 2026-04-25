「騙」即是空！和尚想移民越南傳教 192萬險送詐團

女警十分有耐心的向和尚分析詐騙，成功阻止其匯出款項。（警方提供）

和尚也遇詐！台東一位和尚日前穿著袈裟到富邦人壽台東分行想解除6萬元美金定存，宣稱要「移民到越南傳教」，行員明顯覺得有異，台東警察分局中興派出所警員陳昱如、曾韋皓、黃毓傑巡邏勤務期間獲報前往處理，成功阻攔這場詐騙。

警方表示，這位民眾曾在寺廟修行，頭頂還留有戒疤，後來則自主修行，雖常常也關心街友，卻常被惦記其存款，以往就因此被小額詐騙。

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警方表示，民眾這次是欲解除美金6萬元（約新臺幣192萬元）定存，作為前往越南生活之用，但移民資訊是「民俗療館友人介紹」，只是和尚卻無法提供該友人聯絡方式或身分還將全數美金兌換為越南盾，行員因此報警。

警方發現這類「無數位軌跡」的特徵，正是詐騙集團規避查緝的常見手段，警員陳昱如耐心向民眾說明此為「假投資、假移居」常見套路，建議民眾應先向移民署或旅行社查證護照、簽證資訊，確認無誤後再行規劃資金，成功攔阻潛在詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

女警十分有耐心的向和尚分析詐騙，成功阻止其匯出款項。（警方提供）

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