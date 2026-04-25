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    淡江大橋湧萬人健行！ 6歲娃、11歲童接連遭擠散走失驚魂

    2026/04/25 13:50 記者徐聖倫／新北報導
    淡江大橋萬人健行活動人山人海。（記者徐聖倫翻攝）

    淡江大橋萬人健行活動人山人海。（記者徐聖倫翻攝）

    ​新北市政府於今舉辦淡江大橋「來瞧橋」健行活動，現場湧入萬名民眾一睹新落成大橋風采，場面盛大。大批人潮也出現走失意外，一名6歲女童及一名11歲男童不慎在橋上與家人失散，所幸淡水警分局反應迅速，靠著綿密警網與即時回報，10分鐘內迅速找回孩童，讓這場健行盛事在驚險之餘溫馨收場。

    ​據了解，家住八里的陳姓一家人今全家參與活動，6歲女童在看風景時遭推擠消失，母親蔡女急得如熱鍋螞蟻；此時，正執行疏導任務的員警林育暄、黃于芬發現女童神色無助，立刻上前安撫，並採取「即拍即傳」策略，將女童特徵上傳勤務群組。警方不到10分鐘就確認家屬位置，讓母女順利相擁。

    ​另一位11歲郭姓男童則因誤認路人背影，跟錯方向走失，員警藍富順發現後，積極投入協尋。藍員很快孩子釐清身份並找到聯繫方式，他擔心家長在雨中與人潮中奔波，即刻聯繫家屬報平安，更全程在路口守護陪伴，直到郭父趕抵。

    ​淡水警分局長謝明杰提醒，大活動務必「牽緊手」，遇狀況找制服警求援。警方此次動員130名警民力，不僅守護交通，也用專業效率寫下淡江大橋最美風景。

    員警林育暄、黃于芬協助6歲陳小妹找到家長。（記者徐聖倫翻攝）

    員警林育暄、黃于芬協助6歲陳小妹找到家長。（記者徐聖倫翻攝）

    員警藍富順協助11歲郭小弟找到家長。（記者徐聖倫翻攝）

    員警藍富順協助11歲郭小弟找到家長。（記者徐聖倫翻攝）

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