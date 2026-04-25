南投男警偷拍女警洗澡 法院判賠60萬

南投縣男警連2天偷拍女警洗澡，遭刑事判決外，女警民事求償200萬元，南投地院判賠60萬元。（記者陳鳳麗攝）

南投縣張姓男警在某分局任職期間，連2天深夜在分局宿舍的男女共用盥洗室用手機偷拍女警洗澡，後來被女警發現，刑事判處2個5月徒刑定讞，女警民事求償200萬元，南投地院審酌被害人所受精神痛苦深重且具持續性，綜合雙方身分、經濟狀況及侵害程度，最終判決張男賠償60萬元。

判決書指出，任職於南投縣某警察分局的張姓男警，去年3月19日凌晨4時許，上完廁所到宿舍的男女共用盥洗室沖洗，發現裡面有女警在洗澡，竟拿出手機自門板上方伸進去偷拍3段影像。隔日凌晨0時許，再度到盥洗室偷拍該女警沐浴，拍到2段影片時，女警發現驚叫，經調閱監視錄影，查到張男涉嫌偷拍，也還原張男手機確定有這幾段影片。

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南投地院依犯無故以錄影攝錄性影像罪，判處2個有期徒刑3月。檢方不服上訴，台中高分院上月改判2個5月有期徒刑，應執刑8個月。

被害女警因該案身心受創嚴重，長期陷入焦慮、恐懼與羞辱情緒，職場信任關係因此瓦解，提起刑事附帶民事訴訟，請求精神慰撫金200萬元。

張姓男警坦承犯行，辯稱經診斷罹患混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症已在治療，不會再犯，另有年幼子女及年邁雙親需扶養，請求法院酌減賠償15萬至20萬元。

南投地院法官認為，張男身為警務人員，未遵守法紀，反而利用職務與生活環境之便，重複竊錄他人沐浴的高度私密影像，已嚴重侵害隱私權與人格尊嚴。被害人所受精神痛苦極重，判決張男應賠償60萬元。

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