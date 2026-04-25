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    逢甲驚見長髮襲胸狼！鎖定落單女子犯案 女生恐慌警火速逮人

    2026/04/25 13:38 記者許國楨／台中報導
    逢甲商圈出現襲胸狼，引發恐慌。（資料照）

    逢甲商圈出現襲胸狼，引發恐慌。（資料照）

    台中逢甲商圈近日驚傳隨機襲胸案件，一名長髮男子疑專鎖定落單女性下手，得手後隨即朝巷內逃逸，引發當地學生與居民不安，轄區第六分局獲報後迅速展開調查，短短兩天內將人查緝到案，詢後依性騷擾防治法送辦。

    事件發生在22日傍晚6時許，地點位於西屯區上石南十巷一帶，據了解，該名男子先在店門口徘徊，假裝選購商品，隨後突然靠近路過女子，趁對方不備伸手襲胸，得手後迅速逃往巷弄消失，受害女子一度追趕，但對方行動迅速，很快便不見蹤影。

    有目擊民眾指出，男子行徑相當詭異，經常在附近巷內徘徊，甚至長時間坐在階梯或停放機車上抽菸觀察人群，疑似伺機犯案，事件曝光後，有民眾將過程貼上網路，引來網友留言指認，稱曾多次見到該男子在逢甲周邊出沒，行跡可疑，直言「這種行為太誇張，應該受到法律制裁」，也有居民表示，面對突如其來的攻擊「跑也不是、不跑也不是」，對安全感造成極大衝擊。

    第六分局今天表示，針對該起性騷擾案件，警方接獲報案後立即調閱監視器畫面，鎖定一名身高約180公分、及肩長髮、穿黑色T-shirt與淺色短褲、揹側背包的男子，經比對影像與追查行蹤，於24日中午查獲涉案的35歲張姓男子送辦，警方對於性騷擾案件絕不寬貸，將持續加強巡邏與查緝，並呼籲民眾提高警覺，如遇可疑人士應立即報警。

    第六局西屯所長王凱政說明案情。（警方提供）

    第六局西屯所長王凱政說明案情。（警方提供）

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