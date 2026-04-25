失智老婦在北捷站內徘徊 警利用「肌肉記憶」查出她身分

員警利用老婦人的肌肉記憶查出她身分。（記者王冠仁翻攝）

台北市一名老婦人患有失智症狀，她日前不知何故在台北捷運大橋頭站內徘徊，疑似迷途，被站務人員發現通報警方。轄區員警將她帶回派出所休息後，仔細詢問她身分資料，但她卻說不出來；員警靈機一動，認為她或許能靠「肌肉記憶」寫出姓名，於是拿出紙筆讓她嘗試，員警再根據她寫下的名字查詢，果然順利查出她身分並護送她返家。

北市警大同分局民族路派出所日前深夜時刻接獲北捷站務人員通報，站務人員聲稱，有一名老婦人在大橋頭站內徘徊，疑似失智走失。

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警員李明敏、簡仲寬趕往現場，發現這名老婦人衣著乾淨卻單薄且眼神迷惘，她認不出返家的路，但見到員警出現後相當配合，員警於是先將她帶回派出所休息。

員警在所內仔細詢問，但老婦人身上沒有攜帶任何證件，也說不出自己的姓名與住址；員警突發奇想，認為她雖然已失智，但或許能靠肌肉記憶寫出名字，於是拿出紙筆讓她嘗試。

沒想到，老婦真的寫出自己的姓名及生日，雖然年份有誤，但警方依據戶政系統中的照片與姓名，查出她住處，發現她是獨居長者。員警擔心她獨自一人返家後會再出現意外，於是循線聯繫當地的里長及鄰長，再將老婦平安送返家。

警方提醒，高齡化社會來臨，現今社會長者多是獨居狀況，建議民眾還是要與鄰里或朋友常保聯繫，並在身上放上個人資料以資識別，以利在走失時能找到回家的路。

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