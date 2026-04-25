沒看到孫嗆殺全家！台南阿公抽水果刀決鬥女婿下場出爐

台南林姓阿公不滿未見到孫子，先打電話恐嚇滅門後，再持刀赴女婿家尋仇，女婿奪刀制伏，台南地方法院依預備殺人罪判林男7個月。（資料照）

在當保全的林姓阿公不滿女兒與女婿未按時帶孫子探望，打電話恐嚇，甚至持水果刀登門意圖行兇，所幸女婿搏鬥制止，未釀悲劇。台南地方法院依預備殺人罪判處林男7個月。

去年8月2日凌晨，林男因不滿女兒與王姓女婿未如期帶孫子前來，情緒失控撥打電話恫嚇兩人「今天一定會把你們全部都殺掉、把你們全家滅了、先叫刑事去你家顧一下」，致使兩人身心受創並心生畏懼。

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同日清晨6時許，林男前往王男位於台南市新營區的住處，又因不滿王男不讓他教訓孫子，雙方爆發嚴重口角，林男拿出預藏水果刀欲攻擊，王男見狀奮力上前奪刀，兩人於慌亂中激烈拉扯，過程中林男遭劃傷頭、頸及胸部等多處；王男也受有擦傷與撕裂傷。

法院審理時林男坦承犯案，法官還查到林男有多次家庭暴力犯行與判刑紀錄，卻未能記取教訓，他先以言語恐嚇危害安全，隨後提升犯意為預備殺人，只是因探視糾紛就用暴力手段，他的行為也威脅社會與家庭安全。

考量林男犯後態度尚佳，考量他國中肄業、從事保全月收入約2萬9500元等，最終依預備殺人罪判刑7月。林女與王男防衛時涉殺人未遂部分，另為不起訴處分。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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