成功嶺天兵現形！上兵熬夜打遊戲站哨「秒睡翻」 旅長親抓下場曝

成功嶺一名上兵站哨睡翻被抓包 。（資料照）

台中成功嶺營區爆出離譜失職事件，時任上兵龍姓男子在擔任門衛哨長期間，竟因前一晚熬夜打線上遊戲導致精神不濟，一見查哨官查哨完畢後直接「瞬間睡翻」，結果被營區最高指揮官旅長親自抓包，檢方偵結起訴後，台中地院近日依「衛兵哨兵廢弛職務罪」判他3月，緩刑2年，可上訴。

經查，該名龍姓上兵隸屬陸軍步兵302旅，去年9月4日凌晨4時至6時負責成功嶺3號門衛哨勤務，並擔任哨長，肩負營區門禁安全重責，然而他在前一日休假期間沉迷線上遊戲，幾乎整晚未眠，導致收假後精神狀態不佳。

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當天凌晨4時50分左右，查哨官完成例行巡查離開後不久，龍男竟撐不住睡意，直接盤腿坐在崗哨旁的摺疊桌上入睡，完全未注意仍在執勤狀態，僅過17分鐘，約清晨5時7分，輪到旅長親自查哨，當場撞見他坐著熟睡，龍男當場驚醒，場面相當尷尬。

案經憲兵隊調查並移送台中地檢署偵辦，龍男坦承犯行，且有營區監視器畫面、勤務名冊及查證報告佐證。檢方認定他身為哨長，理應保持高度警戒，卻因個人作息失當導致執勤失職，已影響營區安全提起公訴移審。

台中地院審酌，龍男為現役軍人，明知執勤期間須保持警戒，卻因熬夜玩遊戲不勝睡意而於哨所睡著，確實已危及軍事單位門禁安全，考量他犯後坦承犯行、無前科，態度尚可，最終依廢弛職務罪判處3月徒刑，得易科罰金，宣告緩刑2年，並須向公庫支付3萬元，全案仍可上訴。

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