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    天天來泡茶竟是踩點！豐原菸酒行8天二度遭竊 竟是鄰長當三隻手

    2026/04/25 12:51 記者許國楨／台中報導
    豐原分局翁子所副所長萬育忠說明案情。（警方提供）

    豐原分局翁子所副所長萬育忠說明案情。（警方提供）

    台中市豐原區一間菸酒行近日發生離奇竊案，嫌犯竟是平日與店家熟識、經常上門泡茶聊天的鄰長，老闆娘原本出於信任讓對方自由進出，未料短短幾分鐘的空檔，收銀台現金竟不翼而飛，事件曝光後，引發地方譁然，警方介入調查後鎖定特定對象，揭開這起「熟人作案」的真相，詢後依竊盜罪移送法辦。

    據了解，68歲林姓男子擔任鄰長，過去5年幾乎天天到該菸酒行與老闆娘閒聊，建立高度信任關係，22日上午11時許，他如常到店內停留，當時老闆娘進入後方廚房準備餐食，前店一度無人看管，不久，她聽見收銀櫃檯抽屜被打開的聲音，走出查看時，店內只剩林男一人，雖心生疑慮卻未當場揭穿。

    待林男離去後，老闆娘立即調閱監視器畫面，赫然發現對方竟趁她不注意，直接打開收銀台抽屜拿取現金，手法熟練，進一步比對後更發現，類似情形早在本月14日就曾發生，林男已非首次犯案，兩次行竊合計損失約1萬1000元。

    事件在網路曝光後，不少民眾直呼難以置信，質疑「守護里民的人竟成為下手對象」，據悉，案發後林男曾多次前往店家試圖私下和解，但遭老闆娘拒絕，堅持報警提告。

    豐原分局警方表示，22日接獲報案後立即展開調查，經調閱監視器掌握相關事證，23日通知林男到案說明。林男對犯行難以否認，詢後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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