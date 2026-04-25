台南看守所、武陵外役監傳管理問題 矯正署：皆已處理

台南看守所、武陵外役監都傳出管理問題，矯正署表示都已經按規定處理。（摘自矯正署網頁）

法務部矯正署所屬台南看守所、武陵外役監，分別傳出受刑人持有3支手機及霸凌事件，對此，矯正署今發佈新聞稿指出，台南看守所受刑人藉視同作業機會竊取保管物品已調查刑責，另有2名職員接受風紀調查中；至於武陵外役監案，已依當事人意願調至其他監所服務。

矯正署表示，台南看守所今年1月主動實施突擊安全檢查，起獲手機等重大違禁物品，由轄區視察偕政風人員共同調查，發現收容人自去年10月起，藉視同作業機會、竊取保管物品；經審慎查明4位戒護同仁違反勤務規範，致生疏漏，並持續擴大調查其中2位涉嫌風紀與不法行為，當即調整職務候查。

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台南看守所已嚴辦8位涉案收容人違規，並召開考績會，且於陸續蒐齊事證後，移送台南地檢署偵辦，追究刑事責任；此外，矯正署業督責該所全面清查保管物存放情形、檢討精進作業流程、強化安全管控與增加監視錄影範圍，並列為案例教育，杜絕戒護漏洞再度發生。

至於武陵外役監，經查該名收容人（該員）自2022年3月獲選至武陵外役監服刑，因不滿另外1位收容人（對造）老是抽霸王菸，去年8月底雙方為此爭執、該員遭毆成傷，當下戒護送醫，武陵外役監除依法嚴懲對造動手違規，該員於同年9月依其申請核准至他監執行。

矯正署表示，未來將持續研擬挹注更多科技設備，強化機關安全維護與管教紀律，維護司法公信，以回應社會對矯正工作之殷殷期待。

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