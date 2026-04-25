台中街頭驚見無差別攻擊！4毒友亂掃射 狂轟家具行、路邊車取樂

無端被鋼珠彈射擊的轎車。（警方提供）

台中市近日接連發生多起家具行及路邊車輛，遭鋼珠彈射擊無差別攻擊案件，引發民眾恐慌，警方追查發現竟是流竄犯案立即成立專案小組，鎖定一輛懸掛AB車牌的轎車涉有重嫌，24日掌握犯嫌身分與藏匿地點後攻堅逮捕，詢後將涉案4人分依槍砲及毒品等罪嫌移送法辦。

台中市第五分局20日獲報，北屯區家具行落地窗及附近一輛轎車車窗遭鋼珠彈射擊毀損，經擴大調閱監視器，發現一輛懸掛AB車牌的轎車涉有重嫌，透過科技偵查並調閱相關資料比對，鎖定犯嫌作案車輛及藏身處所後聲請搜索票獲准。

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經查，涉案4名男子平日打零工維生，彼此為毒友關係在潭子區承租同住，案發當天上午8時許，由35歲陳姓男子駕車，載著其餘3人外出兜風，結果冷氣壞了，坐在後座29歲吳男熱到搖下車窗，竟手癢持空氣槍對外射擊，先在北屯區朝家具行落地窗與一輛停放路邊的轎車開槍，隨後轉往后里區射擊3輛車，再前往大雅區犯案。

未料4人仍未收手，隔日傍晚再度到大雅區對車輛射擊，行徑囂張，專案小組掌握行蹤後，24日清晨會同保安大隊特勤中隊前往攻堅，當場逮捕抱頭鼠竄雙吳、王姓及陳姓等4人，查扣空氣槍1支、槍枝零組件、鋼珠彈一批，並起出海洛因及依托咪酯菸彈等證物。

嫌犯供稱與被害人並無糾紛，純粹為尋求刺激，空氣槍則購自生存遊戲店，但短短兩天內跨區犯案，雖未造成人員傷亡，但已嚴重影響公共安全，詢後依槍砲、毀損、公共危險及毒品等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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警方逮捕涉案4人送辦。（警方提供）

特勤中隊攻堅逮人。（警方提供）

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