屏縣鳳梨拍賣價每公斤逾40元 鄰居2度偷採130顆被逮

竊嫌偷採鳳梨裝袋準備要帶走時行跡敗露。（屏縣里港警分局提供）

屏東縣是全國鳳梨種植面積最大、產量最多的縣市，約占全台32％，以高樹鄉為最主要產區，4月中旬起進入採收旺季，由於品質優良，甜度高且多汁，今年價格不錯，拍賣價來到每公斤40元以上，里港警分局啟動「護果專案」結合警、民力，並出動無人機巡查，首日即逮獲2名竊嫌偷採130顆鳳梨，市價約4100元，嫌犯竟還是被害人的鄰居。

屏縣鳳梨以台農17號金鑽為主，2021年曾發生鳳梨園被偷1000顆、損失5萬餘元的竊案，加上本月中旬進入採收旺季，里港警分局本月23日起實施「護果專案」，首日即接獲高樹鄉民報案鳳梨遭竊，隨即查獲60歲楊姓、52歲邱姓等2名男嫌犯，平日打零工也務農，住在鳳梨園附近。

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警方進一步說明，23日上午高樹鄉泰山派出所獲報有人偷鳳梨，派員到場時犯嫌已離去，經了解邱嫌竊取鳳梨時遭被害人發現後逃逸，將一袋鳳梨棄置於另嫌楊男屋前，追查邱嫌及楊嫌2人分別於4月15日、23日竊取該處鳳梨園50顆、80顆鳳梨，市價共約4100元，依竊盜案函送地檢署偵辦。

里港警分局長邱逸樵24日前往關懷遭竊的女果農，提供諮詢建議，晚間更主持擴大臨檢勤務，於高樹鄉公所前廣場舉行戶外勤教，集結警力12名、民力4名、警車5部，針對重點鳳梨園及工寮加強巡邏。高樹鄉長梁正翰、縣府秘書鄭琮翰也到場關心，肯定警方主動護果措施。

高樹鄉為金鑽鳳梨重要產區，加上鄉公所、農會大力輔導推銷，產量價格穩定，由於採摘方便且鳳梨園大多地處偏僻，易為宵小覬覦，鳳梨至少要16個月才能收成，是農民辛苦結晶，里港警分局強調，護果專案以區域聯巡、設置臨時巡邏箱增加巡邏班次、結合民力共同巡守，並運用無人機巡視偏僻農路、工寮，發掘可疑人車，預計執行到5月底，也提醒農民強化監控、照明、聲音、設置閘門、飼養犬隻等防竊設施並提高警覺。

竊嫌偷鳳梨行跡敗露，部分鳳梨被棄置在園裡，園主看了相當心疼。（屏縣里港警分局提供）

警方查獲60歲楊嫌。（屏縣里港警分局提供）

里港警分局啟動「護果專案」，結合警力與民力展開夜間鳳梨田巡查。（屏縣里港警分局提供）

里港警分局啟動「護果專案」，結合警力與民力加強巡查鳳梨園。（屏縣里港警分局提供）

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